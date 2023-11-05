Новости Одессы и Одесской области

«Ушел к своим»: на фронте погиб Юрий Глодан, чью семью убила ракета рашистов в ЖК «Тирас»

«Ушел к своим»: на фронте погиб Юрий Глодан, чью семью убила ракета рашистов в ЖК «Тирас»

«Боже какой ужас!», «Не верю!», «Ушел к своим…» – так реагируют люди в соцсетях о страшном известии: на фронте погиб одессит Юрий Глодан.

Юрий Глодан – одессит, который в прошлом году после попадания российской ракеты в жилой дом в Одессе потерял трехмесячную дочь, жену, тещу…

Юрий Глодан

С дочкой Кирой до полномасштабной войны. Фото со страницы Юрия Глодана в Facebook

Тогда с крохотной Кирой, ее мамой и бабушкой прощалась вся Одесса. Помню лицо Юрия, стоявшего со свечой в церкви, где стояли три гроба с его родными…

Юрий Глодан на похоронах своей семьи

Юрий Глодан во время прощания со своей семьей, апрель 2022 года

Юрий Глодан на отпевании своей семьи

Потом Юрий сделал свой выбор: пошел добровольцем на фронт.

«Юра – муж, отец, воин, пекарь и коллега в проекте Make My Cake, Одесса, где я совладелец. Именно он делал известные в Одессе паски от нашей кондитерской – этот день был первым выходным, он вышел в магазин, когда вернулся, его мир был разрушен»,

— вспоминает его коллега.

Теперь страшное известие: Юрий Глодан погиб. Сейчас оно расходится соцсетями по всей Украине…

Сообщение о смерти Юрия Глодана

С Facebook-страницы Александра Яковенко

Коллега Юрия Александр Яковенко пишет:

«Он поступил как достойный мужчина украинской нации – пошел в ВСУ, сначала АЗОВ, потом 3-я Штурмовая. Сегодня мы узнали, что он погиб, защищая свою страну. Светлая память, человек с большим сердцем. Центр Европы. 21 век. История украинской семьи».

Центр Европы. 21 век. История украинской семьи… Что еще можно сказать после этих слов?

Вечная память!..

Фото автора и из соцсетей

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