Ключевые моменты:

Мастерица из Рени создает авторские молдавские вышиванки только в одном экземпляре

Она раскрыла сакральный смысл орнаментов

Искусство создания сорочки с вышивкой «алтица» внесено в список нематериального культурного наследия человечества

Мастерица мечтает возродить ткацкое ремесло на юге Одесской области и обучать молодежь старинным техникам

Журналистка «Одесской жизни» в Рени Антонина Бондарева пообщалась с мастерицей Евгенией Барган и своими глазами увидела старинные молдавские вышиванки, орнаменты и вещи, которые в ее семье хранятся более ста лет.

Мастерица не только создает авторские сорочки, но и исследует сакральные значения символов, старинный крой и техники вышивки, которые передавались из поколения в поколение в молдавских семьях Южной Бессарабии.

Тема имеет и международное значение: в 2022 году ЮНЕСКО внесло искусство создания традиционной сорочки с вышивкой «алтица» в список нематериального культурного наследия человечества.

За зиму — три ковра, и не только

Евгения родилась в центре Молдовы, в селе Баймаклия Каушанского района. Здесь женщины всегда занимались рукоделием.

— Мне было десять лет, когда я научилась вышивать гладью, а позже и крестиком, — рассказывает мастерица.

— Меня учили старшие сестры. Вместе с ними я помогала маме ткать шерстяные ковры — они были в каждом доме: на черном фоне красные розы. Начиная с декабря, мы с сестрами готовили из камыша шпульки (ткацкие челноки), на которые наматывали шерсть разных цветов. С такими заготовками работа шла быстрее. За зиму мама ткала три ковра размером два на три метра, а еще десятки метров полотна, из которого шили одежду. Весной ткацкий станок выносили во двор: все, сезон рукоделия завершен, впереди — полевые работы. В комнате-мастерской проводили генеральную уборку.

В молдавских домах вышивки было много — рушниками с ангелами и голубями украшали иконы. Женщины повязывали вышитые платочки. А еще были скатерти, простыни, полотенца.

Когда Евгения Барган переехала с мужем и дочерью в Рени, она возглавила здесь молдавский отдел в областном центре национальных культур. По ее инициативе в городе впервые прошел День молдавской культуры, который впоследствии стал традиционным.

Тогда же поклонницы молдавской народной песни создали ансамбль «Церенкуца» — он работает уже 20 лет и стал народным. Первый комплект костюмов шили дома у Евгении Саввовны.

Вышивала под гонки на «Феррари»

Обстоятельства нередко заставляют кардинально менять жизнь. Когда дочь поступила в Одесский университет имени Мечникова и нужно было оплачивать контрактное обучение, а еще делать ремонт купленного дома, на семейном совете решили: Евгения поедет на заработки в Италию.

Как ни странно, именно там у женщины появилось время для творчества.

— Я ухаживала за пожилой итальянкой, которая до двух-трех часов ночи сидела перед телевизором и смотрела гонки «Феррари», — рассказывает наша героиня. — Пока не заснет моя подопечная, я не могла лечь спать. И что делать? Занялась рукоделием. Сначала вышивала бисером картины, иконы, а потом у меня появилась мечта создать для дочери национальный свадебный костюм. Я начала изучать аутентичный крой блузок, рубашек, плахт, а также орнаменты.

Почему на плечах вышиванок невест нет узоров?

— Традиционно сорочка шилась из четырех прямоугольников. Если их разложить на плоскости, получается крест — сакральный смысл, — продолжает рассказ мастерица. — Обратите внимание, что в молдавской женской блузке нет вышивки на плечах. Почему? Верхний узор на рукаве называется алтица. Эта часть символизирует продолжительность жизни, и она должна быть целостной. Когда исполняются молдавские народные танцы в паре, парень держит девушку за плечо — значит, здесь не должно быть вышивки, поскольку ее можно повредить. Значение имеет и нижняя часть рукава — ручок, где узоры могут быть прямыми или косыми. Считается: чем длиннее рукав, тем дольше проживет человек, который носит эту сорочку.

Какой цветок притягивает удачу?

В молдавской вышиванке, как и в других, закодированы глубокие смыслы.

— Вышитый цветок клевера с четырьмя лепестками — к счастью, — рассказывает Евгения Саввовна. — Как известно, у клевера три лепестка, но очень редко в природе встречаются и четырехлистные. Помню, в детстве мы искали такой «счастливый» цветок — символ удачи.

Извилистая линия, которой соединены цветы, — это линия жизненного пути, который никогда не бывает прямым, ведь в судьбе каждого человека случаются разные повороты.

В вышивке очень много элементов — крест, солнце, коза, вилка и так далее. Каждый символ несет большое смысловое значение.

Зачем нужны медицинские бинты в вышивке?

Евгения Барган не использует готовые схемы узоров, а создает собственные, авторские.

— Блузки, которые я вышила, — в единственном экземпляре, таких нет во всем мире, — говорит мастерица. — Если вы посмотрите на мои вышиванки, скажете, что это законченные работы. Но для меня они не готовы. Я могу добавлять новые элементы, обогащая узоры, украшать серебристыми или золотистыми нитями. Как некоторые художники, которые в течение жизни дорабатывают свои картины.

Особая гордость мастерицы — блузка с виноградными мотивами, на которой сочные гроздья увиты резными изумрудными листьями. Эта работа символизирует продолжение рода, жизнь.

Есть у Евгении Саввовны и ноу-хау в технике вышивки. Например, она вышивает крестиком на ситце, где нет ориентиров, как на канве. Для этого использует обычные медицинские бинты, ориентируясь по вертикальным и горизонтальным линиям нитей. Когда узор готов, эти нити аккуратно удаляются.

За границу — в национальном костюме

— Считаю, что мы должны с гордостью носить вышиванки, — говорит Евгения Саввовна. — Когда я работала в Италии, в праздники ходила в церковь в молдавской вышиванке и чувствовала невероятную гордость за свои корни, историю рода, наши традиции. Я очень рада, что моя дочь Анна ценит культурное наследие и даже окончила Кишиневскую академию искусств — она культуролог по специальности. Анечка очень ценит костюмы, которые я для нее вышила, и с удовольствием их носит. Мои костюмы можно увидеть на фольклорных праздниках. В этой одежде проходили съемки приготовления молдавских национальных блюд для телевидения. Я надеваю свой национальный костюм, когда выезжаю за границу в составе культурных делегаций — мы должны популяризировать свою культуру во всем мире.

Пусть оживут все ткацкие станки!

Евгения Саввовна мечтает воссоздать старинные вышивки, которые долгими зимними вечерами создавали бабушки и прабабушки.

— В моей семье сохранилось немало уникальных работ — украшения для дома, одежда, ковры, которым более ста лет, — рассказывает мастерица. — Мечтаю открыть в Рени отдельную музейную комнату, чтобы современники могли своими глазами увидеть традиции. Еще одна мечта — создать кружок любителей народной вышивки, чтобы обмениваться опытом и, самое главное, обучать молодежь.

В творческих планах мастерицы — вышить орнамент из разных элементов, характерный для южной Бессарабии. Но это непросто, поскольку на юге Одесской области живут люди разных национальностей, и у всех свои традиции вышивки.

А еще Евгения Саввовна мечтает возродить ткацкое ремесло.

— Ткацкие станки можно увидеть во многих этнографических музеях, но обычно они стоят без дела, потому что мастерство уже забыто. А я умею работать на станке и с удовольствием научила бы всех желающих этому ремеслу.

Посмотрите в глаза и прислушайтесь к советам

Если Евгения Саввовна приняла для себя план действий — так тому и быть.

Что интересно, природа по-своему наградила саму мастерицу: у Евгении Саввовны глаза меняют цвет — они бывают зелеными, серыми, голубыми — в зависимости от внутреннего состояния. Когда она вышивает и чувствует себя абсолютно счастливой, ее глаза становятся ярко-голубыми — как небо в солнечный день.

В 2022 году Межправительственный комитет по охране нематериального культурного наследия ЮНЕСКО принял решение о внесении элемента «Искусство создания традиционной сорочки с вышивкой на плечах (алтица) — элемент культурной идентичности в Румынии и Республике Молдова» в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества.

