Этой ночью под удар вражеских дронов в Одессе попало историческое здание 1902-1903 годов постройки, имеющее официальный статус памятника архитектуры.

Удар БпЛА и сильный пожар полностью уничтожили кровлю и деревянные перекрытия.

Старинные барельефы на краснокирпичном фасаде уцелели, но стены здания покрылись глубокими трещинами и копотью.

Коммунальные службы города с помощью спецтехники уже разбирают завалы и консервируют пострадавшие конструкции.

На фасаде дома до сих пор висит чугунная охранная табличка, подтверждающая, что постройки этого комплекса были возведены в 1902–1903 годах и охраняются государством. К сожалению, этот статус не защитил историческое наследие от ночного обстрела.

Наш корреспондент зафиксировал масштабы разрушений. Взрывной волной и последовавшим за ней пожаром была полностью уничтожена кровля. Деревянные перекрытия чердака и верхнего этажа обрушились.

На кадрах видны обгоревшие дотла балки, рухнувшие кирпичи и сквозные дыры в потолке, через которые теперь видно небо. Внутренние стены покрылись толстым слоем копоти, а на лестничных пролетах лежат горы строительного мусора.

Чудом на фасаде здания, выполненном из красного кирпича, уцелели уникальные декоративные барельефы с витиеватым орнаментом. Они словно немые свидетели трагедии напоминают о былой красоте этого дома. Однако сами стены теперь усеяны трещинами, а часть отделки оконных проемов осыпалась. На крыше одного из флигелей все еще видна дата постройки – 1908 год, которая теперь соседствует с руинами.

На месте прилета БпЛА продолжают работать коммунальные службы. Рядом с домом стоит пожарная техника и грузовики для вывоза мусора. Рабочие убирают завалы на тротуаре, а к зданию подогнали экскаватор для помощи в консервации пострадавших конструкций.

Районная администрация уже приступила к работам по закрытию выбитых окон пленкой и плитами.

