Одна из российских ракет попала в ЖК на Таирова: есть жертвы (фото) ОБНОВЛЕНО

Российские фашисты выпустили по Одессе не менее 6 ракет. Одна из них попала в высотный жилой комплекс «Тирас», расположенный на улице Королева (жилмассив Таирова). Как минимум один человек погиб.

Об этом с своем телеграм-канале сообщил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

Он написал, что российские нацисты выпустили не менее шести крылатых ракет по Одессе. Жители города слышали взрывы в разных районах. Это были как прилеты, так и отлеты нашего ПВО.

Сейчас известно, что несколько ракет удалось сбить. Горожане видели взрывы в небе и падающие горящие обломки.

Как минимум одна ракета упала и взорвалась. Попали в жилые дома. Уже точно известно об одном погибшем. Он сгорел в своей машине во дворе одного из домов.

ОБНОВЛЕНО: народный депутат из Одессы Алексей Гончаренко сообщает о трех погибших.

ОБНОВЛЕНО 17.05: В воздушном командовании «Юг» ВСУ сообщили, что ракеты были запущены самолетами стратегической авиации ТУ-95 россии из акватории Каспийского моря.

Наводили их и ставили помехи украинским средствам ПВО несколько беспилотников.

Две ракеты и два беспилотника были сбиты. Две попали в воинскую часть, еще две в жилые дома.

Ранее сообщалось о массированном ракетном обстреле, которому подверглась Одесса 23 апреля 2022 года. Было известно о попаданиях в объекты инфраструктуры и в жилой высотный дом, а также в машины во дворе дома.