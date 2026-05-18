В Приморском районе повреждены три жилых дома, один из них – памятник архитектуры.

В Киевском районе от обстрела пострадали многоквартирные и частные дома, а также отдел полиции.

В жилых массивах выбиты десятки окон, повреждены двери и внутренние конструкции.

На местах работают коммунальные службы и развернуты оперативные штабы.

По предварительным данным мэрии города, в Приморском районе в результате ночной дроновой атаки повреждены три жилых дома, один из которых является памятником архитектуры. Также взрывная волна выбила стекла в зданиях детского сада и лицея.

В Киевском районе Одессы масштабы разрушений оказались еще значительнее. Здесь пострадали многоквартирные дома и большое количество домов в частном секторе. Кроме того, повреждения получила местная полицейская станция – в здании выбиты окна, а эксперты зафиксировали трещины в несущих конструкциях. В жилых массивах района взрывная волна выбила десятки окон, повредила межкомнатные двери и потолки в квартирах одесситов.

На местах «прилетов» побывал фотокорреспондент «Одесской жизни»:

Сейчас на местах ликвидации последствий атаки работают около 40 специалистов районных администраций. Коммунальные службы оперативно закрывают оконные проемы специальной пленкой и плитами. Рабочие уже закрыли почти 50 окон в многоэтажках и около 20 – в частных домах. Первоочередные ремонтные работы идут и в пострадавшем здании полиции.

На пострадавших локациях развернуты и работают оперативные штабы. Их специалисты консультируют жителей и принимают заявления на получение материальной помощи. По данным мэрии, с самого утра в штабы уже обратились более 20 владельцев поврежденного имущества.

