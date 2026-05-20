Ключевые моменты:

В Одессе перед стартом пляжного сезона водолазы проверяют морское дно на безопасность.

Среди опасных находок – обломки русских дронов, гильзы, арматура и стекло.

Открытие пляжей будет проходить по специальным правилам безопасности, согласованным с военными.

Вдоль побережья планируют установить еще 8 мобильных укрытий – всего их будет 19.

В течение сезона проверки дна будут проводить регулярно.

Пляжи Одессы проверяют на безопасность

В преддверии открытия пляжного сезона в Одессе продолжается масштабная проверка побережья. Водолазы обследуют морское дно, чтобы убрать предметы, которые могут представлять угрозу для отдыхающих. Кстати, среди опасных находок в этом году: обломки российских беспилотников, гильзы после работы ПВО, арматура, стекло и другой мусор.

По словам начальника отдела инженерной защиты территории и развития побережья Одесского городского совета Ярослава Богаченко, открытие пляжей будет проходить по специальным правилам безопасности, согласованным с военными. Именно поэтому одним из ключевых условий остается обязательное водолазное обследование морского дна, а также устройство спасательно-наблюдательных постов в соответствии с действующими нормами.

Также особый акцент в этом сезоне сделали на защитной инфраструктуре и доступности пляжей. От Ланжерона до 16-й станции Большого Фонтана планируется установить еще восемь мобильных укрытий. Таким образом, их общее количество на побережье должно возрасти до 19.

Стоит отметить, что город вместе с арендаторами обустраивает пандусы, перила и специальные подъемники для людей с инвалидностью. К примеру, в прошлом году в Одессе официально работали 34 пляжных участка, из которых три были муниципальными. В 2026 году количество городских пляжей планируется увеличить до шести.

Руководитель водолазных работ спасательно-водолазной службы Одессы Игорь Чанский отметил, что среди находок все чаще встречаются обломки беспилотников, в частности части Шахедов.

По его словам, опасность состоит в том, что металлические обломки, стекло или арматура часто скрыты под слоем песка, поэтому отдыхающие могут легко получить серьезные порезы или колотые раны с последующим риском инфицирования.

К слову, в ходе нынешних проверок специалисты уже извлекли из моря пропеллеры, части двигателей, элементы электроники и гильзы. На коммунальных пляжах обследовали более 60 тысяч квадратных метров дна. Впереди проверка арендованных территорий, а это еще около 400-450 тысяч квадратных метров. Такие смотры будут проводить регулярно в течение всего сезона.

Еще одна новинка этим летом – запуск проекта с собаками-спасателями. Специально обученные собаки смогут помогать на воде, в частности, доставлять спасательные средства или буксировать человека к берегу, что значительно сокращает время реагирования.

Напомним, в прибрежной зоне Черного моря в районе Национального природного парка «Тузловские лиманы» зафиксировали масштабное загрязнение маслом. В масляной эмульсии оказались десятки тысяч медуз, часть которых погибла.

Источник: Новини.LIVE