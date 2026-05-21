Ключевые моменты:

День вышиванки ежегодно отмечают в третий четверг мая.

В этот день украинцы по всему миру надевают национальную одежду на работу, учебу и в повседневной жизни.

Праздник появился в 2006 году по инициативе студентов Черновицкого университета.

Вышиванка считается одним из главных символов украинской культуры и идентичности.

Как студенческая акция превратилась во всемирный праздник

Несмотря на то, что этот праздник не является официальным выходным, ежегодно к нему присоединяются миллионы украинцев – как в стране, так и за ее пределами.

День вышиванки традиционно празднуют в третий четверг мая. Идея такого формата заключается в том, чтобы вышиванка оставалась частью повседневной жизни, а не только праздничным нарядом. Поэтому многие украинцы сегодня приходят в национальной одежде на работу, учебу или просто надевают ее во время прогулок.

Праздник появился в 2006 году в Черновцах. Тогда студентка исторического факультета Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича Леся Воронюк заметила, что один из ее одногруппников регулярно носит вышиванку на занятия. Она предложила друзьям выбрать один день и прийти в национальных рубашках всем вместе. Тогда акцию поддержали всего несколько десятков студентов и преподавателей, но идея мгновенно ушла в народ.

От оберега до символа сопротивления: что означает украинская вышиванка

Историки напоминают, что украинская вышивка всегда имела глубокий сакральный смысл. В древности вышитая сорочка служила личным оберегом: узоры наносили на ворот, манжеты и подол, чтобы защитить человека от злых сил. При этом каждый регион Украины до сих пор сохраняет свои уникальные традиции. Например, Полтавщина славится нежной вышивкой «белым по белому», на Борщевщине (Тернопольская область) преобладают густые черные узоры в знак скорби по погибшим воинам, а на юге страны популярны яркие растительные орнаменты.

Первым, кто ввел моду сочетать традиционную украинскую рубашку с повседневным европейским костюмом, стал писатель Иван Франко – именно в таком виде он изображен на 20-гривневой купюре.

После начала полномасштабного российского вторжения спрос на вышиванки вырос во всем мире. Сегодня их надевают не только украинцы, но и мировые звезды, политики и общественные деятели в знак солидарности с Украиной. Древняя вышитая сорочка окончательно закрепила за собой статус визуального оружия, демонстрирующего миру несокрушимость, свободолюбие и глубокие исторические корни украинского народа.

Напомним, сегодня Одесский зоопарк подготовил приятный бонус для всех, кто чтит украинские традиции и планирует прогулку на свежем воздухе. В этот день вход в зоопарк для всех посетителей в вышиванках будет бесплатным.

А в Одесской области в День вышиванки пройдет новая акция памяти погибших украинских военных – «Вишита стрічка пам’яті».