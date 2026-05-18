Ключевые моменты:

После атаки российских дронов спасатели тушили масштабные пожары в жилых кварталах Одессы.

В результате ударов разрушены частные дома, поврежден трехэтажный жилой дом, пострадали два человека.

Ликвидацию последствий осложняли повторные воздушные тревоги.

Пресс-служба Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области опубликовала фото и подробности ночной работы спасателей.

По данным ведомства, удары российских беспилотников спровоцировали сильные пожары в жилых домах Одессы по нескольким адресам.

На одной из локаций вражеский дрон разрушил одноэтажный жилой дом, на месте вспыхнул пожар. Именно там получил ранения 11-летний ребенок. По другому адресу взрывная волна повредила крышу трехэтажного жилого дома – загорелись перекрытия на чердаке и квартира на последнем этаже. Еще один прилет полностью разрушил еще одно одноэтажное здание, где также возник пожар. Там пострадал взрослый мужчина.

«Ликвидацию последствий усугубляли повторные воздушные тревоги. Все пожары ликвидированы. От ГСЧС привлекались 85 спасателей и 21 единица пожарно-спасательной техники», – добавили в ведомстве.

Как ранее сообщала «Одесская жизнь», в ночь на 18 мая Россия снова массированно атаковала Одессу ударными беспилотниками. В результате ударов пострадали два человека, повреждены жилые дома, лицей и детский сад.