Ключевые моменты:

В районе одесского пляжа «Отрада» выявили незаконные строительные работы у кромки воды.

На песке возводили бетонную площадку без каких-либо разрешительных документов.

Работы официально приостановлены, застройщику выдали требование предоставить документы.

В случае отсутствия разрешений сооружение демонтируют по решению исполкома.

Как сообщили в мэрии города, сегодня специалисты профильных служб городского совета совместно с представителем городской военной администрации провели комиссионное обследование побережья в районе пляжа «Отрада».

Проверка проходила под канатной дорогой – между бунами №6-б и №6-в первой очереди противооползневых сооружений. В ходе осмотра специалисты зафиксировали незаконные строительные работы: прямо вдоль кромки воды на песке обустраивалась бетонная площадка. При этом какие-либо разрешительные документы у исполнителя работ отсутствовали.

«По результатам проверки составлен Акт о незаконном размещении объектов. Его подписали представители всех привлеченных подразделений горсовета», – сообщают городские власти.

Приморская районная администрация вручила производителю работ требование приостановить строительство. При этом всю имеющуюся разрешительную документацию он должен был предоставить до 16:00 сегодняшнего дня.

Было ли выполнено данное требование, в мэрии пока не информируют, однако дали понять, что в случае невыполнения требования или отсутствия необходимых разрешений Приморская администрация примет меры по демонтажу незаконного сооружения в соответствии с решениями исполкома.

