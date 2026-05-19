Ключевые моменты:

Усатовская община под Одессой стала центром спора из-за советского памятника «борцам за власть советов».

Сельский совет отказывается демонтировать монумент, называя его частью истории и символом единства громады.

Активисты «Деколонизация. Украина» требуют убрать памятник и резко критикуют позицию местных властей.

В сельсовете заявляют, что памятник установлен на средства жителей и является объектом местного историко-культурного наследия.

В Одесской области разгорелся спор

Усатовская громада под Одессой оказалась в центре спора из-за памятника «борцам за власть советов». Дело в том, что в сельском совете заявили, что не планируют убирать постамент, поскольку считают его частью местной истории и символом единства общины.

Активисты проекта «Деколонизация. Украина» обнародовали ответ Усатовского сельского совета. В документе говорится, что памятник установили исключительно на средства жителей, а также он принадлежит к историко-культурному наследию села.

«Для многих жителей это не просто объект — символ единства громады, уважения к прошлому и ответственности перед будущими поколениями», — отметили в сельсовете.

А активисты «Деколонизации. Украина» остро раскритиковали такую ​​позицию общества. «Сказать, что мы поражены — это ничего не сказать», — прокомментировали они и добавили, что на ситуацию должны отреагировать правоохранительные органы.

