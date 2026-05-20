Ключевые моменты:

44-летний пострадавший получил перелом височной кости и тяжелые травмы головы, он без сознания.

Задержанный одессит заявил правоохранителям, что во всем виноват алкоголь.

Суд отправил фигуранта под круглосуточный домашний арест, ему грозит до 8 лет тюрьмы.

Драка в Киевском районе Одессы: пострадавший в коме

Дикий случай произошел на днях в Киевском районе города. Около семи вечера пьяный 33-летний одессит прицепился на улице к случайному прохожему. Слово за слово — и агрессор начал жестоко бить 44-летнего мужчину руками и ногами прямо по голове.

Об этом сообщили в полиции Одесской области.

Удары были такой силы, что мужчина упал и потерял сознание. Нападавший не стал помогать своей жертве, а просто сбежал во дворы.

Пострадавшего на тротуаре заметили прохожие. Они сразу же вызвали скорую помощь. Врачи госпитализировали мужчину в критическом состоянии — у него диагностировали кому и перелом височной кости. Медики экстренно передали информацию о тяжелом пациенте в полицию.

Что грозит напавшему

Патрульные и следователи сработали оперативно. Нападавшего нашли и скрутили неподалеку от места преступления. Свои действия мужчина толком объяснить не смог, заявив лишь, что «перебрал с алкоголем». С места драки копы изъяли личные вещи фигуранта, которые станут доказательствами в суде.

В Киевской окружной прокуратуре Одессы сообщили, что следователи уже собрали всю доказательную базу. Нападавшему объявили подозрение по первой части статьи 121 Уголовного кодекса Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение, опасное для жизни).

Суд избрал ему меру пресечения — круглосуточный домашний арест. Если вина одессита будет доказана, следующие 8 лет жизни он проведет за решеткой.

