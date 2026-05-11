Ключевые моменты:

Инцидент произошел 10 мая в Савранской громаде Подольского района.

Мужчина, находившийся в розыске за нарушение правил воинского учета, напал на военнослужащих с ножом.

Двое сотрудников ТЦК находятся в тяжелом состоянии.

Нападение на военнослужащих ТЦК в Одесской области

Руководство Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки официально сообщило о факте вооруженного нападения на военнослужащих при исполнении служебных обязанностей в Подольском районе Одесской области.

По информации ТЦК, 10 мая в селе Байбузовка Савранской громады совместная группа оповещения вместе с представителями Нацполиции остановила мужчину для проверки военно-учетных документов. Во время проверки выяснилось, что гражданин находится в розыске за нарушение правил воинского учета.

После этого мужчину сопровождали в территориальный центр комплектования для оформления административных материалов. Во время сопровождения, как заявили в ТЦК, он совершил вооруженное нападение на военнослужащих группы оповещения.

По официальной информации, злоумышленник применил холодное оружие и нанес двум военнослужащим многочисленные ножевые ранения. Пострадавшие были срочно госпитализированы. Сейчас они находятся в тяжелом состоянии, врачи борются за их жизнь.

В Одесском областном ТЦК подчеркнули, что рассматривают произошедшее как целенаправленное покушение на убийство военнослужащих, выполнявших государственные задачи. В ведомстве заявили, что подобные действия являются угрозой обороноспособности и безопасности общества.

Правоохранительные органы уже начали неотложные следственные действия.

Напомним, на прошлой неделе в Одессе группа неизвестных совершила нападение на служебный автомобиль ТЦК, перевозивший военнообязанных мужчин. В результате инцидента трое из них смогли скрыться.