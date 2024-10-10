«Боюсь, что меня убьют»: как не сойти с ума в современном мире

Панические атаки как индикатор психологических проблем

От панических атак во время воздушных тревог сейчас страдает много людей. Это состояние, когда человек не может себя контролировать и находится в плену страха. Знакома с пожилой женщиной, которая, услышав сирену, сразу бежит в укрытие — дорога туда занимает где-то 10-12 минут. Днем еще ничего, а вот ночью… Но удержать ее не может ничто. Также знаю о случае, произошедшем с мужчиной, который страдает от панических атак после сложной операции. Однажды, чтобы спрятаться, он делал попытку протиснуться в небольшое подвальное окно многоэтажки. Два человека его едва удержали. Если бы он продвинулся еще немного, доставать мужчину пришлось бы уже сотрудникам ГСЧС.

— Большинство людей считает, что панические атаки — это что-то физиологическое, потому что они испытывают учащенное сердцебиение, удушье, спазмы в желудке, им становится жарко или начинает трясти, — говорит клинический психолог одесского городского ЦПМСД № 5 Анна Корецких, — Панические атаки способны привести к потере сознания, гипертоническому кризу, онемению конечностей. Люди опасаются, что могут от этих состояний умереть и им надо обратиться к врачу. Идут к врачу, врач говорит, что ничего угрожающего нет. А на самом деле первоисточником является перегрузка нервной системы, которая паническими атаками бьет тревогу, что ей нужна помощь. И таким людям, прежде всего, надо обратиться к психологу. Именно он поможет гармонизировать физиологическое, психологическое состояние с действиями человека.

Лучше всего это понимают подростки. Они удивляют этим родителей, потому что родители не привыкли обращаться за помощью к психологам. Нам приходится говорить с ними об изменившемся мире, о новых возможностях для человека в получении различных видов помощи. И что именно у детей родители имеют возможность научиться, с чем сегодня надо обращаться к врачу, а с чем — к психологу.

«Боюсь, что меня когда-нибудь убьют»

В соседнем доме живет женщина, которая после сложной травмы позвоночника передвигается с помощью двух костылей. Поездки в трамваях и посещение магазинов становятся для нее страшным испытанием.

— Если прикоснусь к кому-то в трамвае, часто начинаются крики, чего я только не слышала в свой адрес, — говорит Наталья, — Несколько раз меня даже толкали и били. Иногда конфликт начинался с меня, а потом уже люди между собой толкались, даже дрались. Возникало ощущение, что люди массово сошли с ума, превратились в каких-то животных. Боюсь, что меня когда-нибудь убьют. Поэтому выхожу из дома только при крайней необходимости.

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— На уровень нервозности повлиял ковид, потом началась война. И как следствие, нервная система людей очень истощена, — говорит клинический психолог одесского городского ЦПМСП № 5 Алла Музыка, — Последнее, что у них осталось, это личные границы. И если их нарушают, в частности в транспорте, проявляется агрессивная реакция.

Правильно реагировать помогает понимание того, что у каждого человека сейчас свои тяжелые проблемы, говорит психолог. И лучше не входить в конфликтные ситуации, а обходить их, удерживая себя от агрессивных реакций на происходящее. Свою правоту вы все равно не докажете, тем более, что у каждого правда своя.

Гидазепам — не панацея

Гидазепам становится все более популярным препаратом от панических атак и агрессивного настроения. Но назначают люди его сами себе, потому что помог соседке, родственнику. Также любят его назначать и некоторые врачи.

— Гидазепам относится к препаратам, которые способны снять симптомы острых нервных срывов, — говорит Алла Музыка, — но если принимать его долго, формируется привыкание, препарат маскирует проблему. И когда человеку кажется, что все уже в полном порядке, может произойти серьезный срыв.

По наблюдениям специалистов, люди больше любят принимать лекарственные средства, чем идти к психологу, потому что они скорее дают иллюзию улучшения состояния. Кроме того, под действием препаратов идти к психологу нельзя — реальной картины психологического состояния человека при таких условиях не будет.

— У психолога надо тратить время, силы, чтобы разобраться, какие потрясения прошлого или настоящего оказались наиболее травмирующими, обсуждать пути преодоления их последствий. Это работа над собой и со специалистом. Необходимость этого больше понимают люди младшего возраста. И они чаще обращаются к психологам за помощью, чтобы действительно не сойти с ума в современном быстро меняющемся мире, в котором много противоречий и конфликтов. А люди постарше по-прежнему отдают предпочтение лекарствам. Они очень остро реагируют на различные события. Поэтому, возможно, понимая, что эти пациенты уже не изменятся, врачи и идут им навстречу, назначая успокаивающие лекарства вместо рекомендации обратиться к психологу.

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