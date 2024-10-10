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«Боюсь, что меня убьют»: как не сойти с ума в современном мире

«Боюсь, что меня убьют»: как не сойти с ума в современном мире

Аналогичный вопрос при тех или иных жизненных обстоятельствах вставал перед очень многими людьми. И ответ на него не прост: по данным ВОЗ, каждый восьмой человек в мире имеет психические отклонения. Особенно ситуация обостряется во время войн, ведь приходится жить под постоянным бременем страха за свою жизнь и жизнь близких, страха перед неопределенностью будущего, когда можно остаться без крыши над головой и очень далеко от родины. «Одесская жизнь» пообщалась с психологом, чтобы дать практические советы о том, как сохранить свое ментальное здоровье.

Панические атаки как индикатор психологических проблем

Анна Корецких

Анна Корецких

От панических атак во время воздушных тревог сейчас страдает много людей. Это состояние, когда человек не может себя контролировать и находится в плену страха. Знакома с пожилой женщиной, которая, услышав сирену, сразу бежит в укрытие — дорога туда занимает где-то 10-12 минут. Днем еще ничего, а вот ночью… Но удержать ее не может ничто. Также знаю о случае, произошедшем с мужчиной, который страдает от панических атак после сложной операции. Однажды, чтобы спрятаться, он делал попытку протиснуться в небольшое подвальное окно многоэтажки. Два человека его едва удержали. Если бы он продвинулся еще немного, доставать мужчину пришлось бы уже сотрудникам ГСЧС.

— Большинство людей считает, что панические атаки — это что-то физиологическое, потому что они испытывают учащенное сердцебиение, удушье, спазмы в желудке, им становится жарко или начинает трясти, — говорит клинический психолог одесского городского ЦПМСД № 5 Анна Корецких, — Панические атаки способны привести к потере сознания, гипертоническому кризу, онемению конечностей. Люди опасаются, что могут от этих состояний умереть и им надо обратиться к врачу. Идут к врачу, врач говорит, что ничего угрожающего нет. А на самом деле первоисточником является перегрузка нервной системы, которая паническими атаками бьет тревогу, что ей нужна помощь. И таким людям, прежде всего, надо обратиться к психологу. Именно он поможет гармонизировать физиологическое, психологическое состояние с действиями человека.

Лучше всего это понимают подростки. Они удивляют этим родителей, потому что родители не привыкли обращаться за помощью к психологам. Нам приходится говорить с ними об изменившемся мире, о новых возможностях для человека в получении различных видов помощи. И что именно у детей родители имеют возможность научиться, с чем сегодня надо обращаться к врачу, а с чем — к психологу.

«Боюсь, что меня когда-нибудь убьют»

Алла Музыка

Алла Музыка

В соседнем доме живет женщина, которая после сложной травмы позвоночника передвигается с помощью двух костылей. Поездки в трамваях и посещение магазинов становятся для нее страшным испытанием.

— Если прикоснусь к кому-то в трамвае, часто начинаются крики, чего я только не слышала в свой адрес, — говорит Наталья, — Несколько раз меня даже толкали и били. Иногда конфликт начинался с меня, а потом уже люди между собой толкались, даже дрались. Возникало ощущение, что люди массово сошли с ума, превратились в каких-то животных. Боюсь, что меня когда-нибудь убьют. Поэтому выхожу из дома только при крайней необходимости.

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— На уровень нервозности повлиял ковид, потом началась война. И как следствие, нервная система людей очень истощена, — говорит клинический психолог одесского городского ЦПМСП № 5 Алла Музыка, — Последнее, что у них осталось, это личные границы. И если их нарушают, в частности в транспорте, проявляется агрессивная реакция.

Правильно реагировать помогает понимание того, что у каждого человека сейчас свои тяжелые проблемы, говорит психолог. И лучше не входить в конфликтные ситуации, а обходить их, удерживая себя от агрессивных реакций на происходящее. Свою правоту вы все равно не докажете, тем более, что у каждого правда своя.

Гидазепам — не панацея

Гидазепам становится все более популярным препаратом от панических атак и агрессивного настроения.  Но назначают люди его сами себе, потому что помог соседке, родственнику. Также любят его назначать и некоторые врачи.

— Гидазепам относится к препаратам, которые способны снять симптомы острых нервных срывов, — говорит Алла Музыка, — но если принимать его долго, формируется привыкание, препарат маскирует проблему. И когда человеку кажется, что все уже в полном порядке, может произойти серьезный срыв.

По наблюдениям специалистов, люди больше любят принимать лекарственные средства, чем идти к психологу, потому что они скорее дают иллюзию улучшения состояния. Кроме того, под действием препаратов идти к психологу нельзя — реальной картины психологического состояния человека при таких условиях не будет.

— У психолога надо тратить время, силы, чтобы разобраться, какие потрясения прошлого или настоящего оказались наиболее травмирующими, обсуждать пути преодоления их последствий. Это работа над собой и со специалистом. Необходимость этого больше понимают люди младшего возраста. И они чаще обращаются к психологам за помощью, чтобы действительно не сойти с ума в современном быстро меняющемся мире, в котором много противоречий и конфликтов. А люди постарше по-прежнему отдают предпочтение лекарствам. Они очень остро реагируют на различные события. Поэтому, возможно, понимая, что эти пациенты уже не изменятся, врачи и идут им навстречу, назначая успокаивающие лекарства вместо рекомендации обратиться к психологу.

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