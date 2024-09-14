Курсы первой медицинской помощи: где бесплатно этому учат в Одессе

Не пропустить «золотой час»

Уметь правильно оказать первую медицинскую помощь необходимо не только во время войны. Ежедневно сотни людей попадают в автокатастрофы, кому-то становится плохо на воде, кто-то просто на улице теряет сознание вследствие инсульта или инфаркта. Во всех этих случаях от оперативности и правильности оказания первой доврачебной помощи может зависеть жизнь человека. Поэтому время от начала критического состояния до оказания первой помощи медики называют «золотым часом». И чем позже ее окажут, тем меньше у человека шансов выжить.

Например, после остановки сердца у пострадавшего есть около пяти-семи минут, в случае остановки дыхания — до 15, в случае кровотечения из крупного сосуда — от 15 минут до часа. И, если помощь не оказать вовремя, — наступают необратимые изменения и смерть.

К сожалению, «быстрая помощь» не всегда может примчаться по вызову за считанные минуты. Не секрет — сегодня в «скорой» дефицит и медиков, и водителей. Поэтому «скорую» человек может и не дождаться. Во время «прилета» по 8 станции Большого Фонтана такой пример уже был. Поэтому именно окружающие должны помочь человеку дожить до начала профессионального оказания медицинской помощи.

Помочь может каждый

Многие и хотели бы оказать первую помощь самостоятельно, но боятся навредить неправильными действиями. Пугает нередко и возможная ответственность за самодеятельность. В то же время украинским законодательством предусмотрена ответственность за неоказание помощи, в виде 136 статьи Уголовного Кодекса Украины: «Неоказание помощи лицу, которое находится в опасном для жизни состоянии». В таких случаях закон обязывает действовать по протоколам оказания первой домедицинской помощи. Предполагается, что добровольные спасатели должны этими навыками владеть. На самом деле таких знаний и умений не так уж и много. И они не требуют специальной многолетней подготовки.

В каждой критической ситуации прежде всего надо немедленно вызвать «скорую помощь». Затем пытаться вынести пострадавшего за пределы зоны опасности. После этого — в соответствии с видом и характером травмы — остановить кровотечение, наложить повязку, сделать искусственную вентиляцию легких, непрямой массаж сердца.

Для того, чтобы уметь все это делать на практике, и создаются курсы первой помощи.

В Одессе существует несколько таких центров, где, согласно современным протоколам, обучают практикующие специалисты.

Учебный центр SAR

Это, пожалуй, самый известный сегодня Центр в Одессе. Здесь можно пройти базовые курсы домедицинской помощи по самым разным направлениям. Есть специальные тренинги: первая помощь в походах, первая помощь детям, риск-менеджмент на предприятии. Во время войны особенно популярен курс «Первая помощь в условиях боевых действий для гражданских».

Каждое занятие длится около трех часов. Их участников обучают простейшим срочным мерам, необходимым для сохранения жизни пострадавших во время артиллерийского или авиационного обстрела. Инструктор демонстрирует различные техники и правила оказания первой помощи при сильном кровотечении: с помощью подручных средств и современных жгутов. Разъясняет, какие виды жгутов останавливают кровотечения различного происхождения. Обучают курсантов и оказанию помощи при проникающих ранениях грудной и брюшной полостей, показывают, как определить сознание пострадавшего и освобождать дыхательные пути, а также — различным способам его экстренной эвакуации. Кроме того, инструкторы рассказывают и о правилах личной безопасности. Там, где идет обстрел, помощь оказывать нельзя. В этом случае подвергаются опасности не только пострадавший, но и сам спасатель.

Теорию преподаватели подкрепляют практическими занятиями — на манекенах и в условиях реалистичного воссоздания места событий.

Адрес: улица Средняя, 59; телефон: 097 808 0884.

Департамент здравоохранения Одесского городского совета

Департамент проводит курсы, где обучают, останавливать кровотечение, накладывать шину при переломах, мерам безопасности в случае угрозы химического и радиоактивного загрязнений. Занятия осуществляют практикующие врачи отделения неотложной помощи.

Один из простых и необходимых навыков — устранение кровотечения конечностей. Для этого подойдут подручные средства. Самый популярный «самодельный» жгут — ремень от поясной сумки. Но, конечно, использовать лучше медицинский турникет. Им нужно пережать руку или ногу в пяти — семи сантиметрах выше места кровотечения. Также медики учат на практике, как перевязывать пострадавшего в случае кровотечений в области шеи, головы или живота с помощью бинтов.

Объявления о проведении курсов публикуют на официальном сайте и в телеграм-канале города.

Учебный центр FAST

В Центре обучают оказанию первой помощи и правилам пожарной безопасности. Также FAST поставляет снаряжение для сохранения человеческих жизней. Долгое время курсы сотрудничают с национальной полицией в Одессе и по всей Украине.

Здесь учат оценивать критичность ситуации и правильно вызывать скорую помощь. Во время тренингов можно научиться оказывать первую помощь при травмах шеи и позвоночника; при инсульте, остановках сердца и дыхания; получить навыки остановки сильного кровотечения с помощью прямого давления, тампонирования, наложения жгута или турникета.

Сейчас центр обучает тактической медицине украинских военных.

FAST принимает заявки на проведение тренингов с работниками компаний. Можно пройти обучение в формате онлайн.

Адрес: ул. Греческая, 1А; телефон: 093 493 9452

Одесская областная организация Общества Красного Креста Украины

Здесь обучают навыкам оказания первой помощи и ухода за больными и ранеными.

Пройдя тренинг «Первая помощь для гражданских лиц», можно научиться оказывать домедицинскую помощь при ранениях, сердечных приступах, остановках дыхания и в других случаях, когда каждая минута может быть решающей. Программа курса включает овладение навыками оказания первой помощи при травмах, активации организма и искусственного дыхания, помощи при отравлениях; переноса пострадавших.

Адрес: ул. Греческая, 5. Тренинги проводят при наборе групп, записаться в которые можно по телефону 724-34-28 или 099 378 4399. Также записаться на курсы можно на страницах Красного Креста в соцсетях.