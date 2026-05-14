Одесские офтальмологи заявляют об увеличении количества пациентов с химическими ожогами глаз после применения баллончиков

Врачи не советуют самостоятельно промывать глаза или заниматься самолечением без осмотра специалиста

Круглосуточную офтальмологическую помощь в Одессе оказывают на улице Ольгиевской, 4 и в Институте Филатова на Французском бульваре

Проблема химических ожогов глаз после применения газовых баллончиков в последнее время всё чаще звучит и в Одессе. Что делать, если вас «задули газом», мы спросили у руководителя поликлиники Института глазных болезней и тканевой терапии им. В.П. Филатова Тараса Кустрина. Именно в это медучреждение регулярно обращаются пациенты с химическими поражениями глаз. Он подчеркнул необходимость соблюдать общие принципы неотложной помощи при ожогах слизистых, которые используются в офтальмологической практике.

Что делать, если вас «задули» газом из баллончика

В Одессе медики стали чаще сталкиваться с последствиями применения газовых баллончиков во время уличных конфликтов. После попадания химического вещества в глаза люди нередко пытаются помочь себе самостоятельно, однако врачи предупреждают: такие действия могут только ухудшить ситуацию.

— Да, в последнее время таких случаев стало больше, и к нам обращаются за помощью, — говорит руководитель поликлиники Института глазных болезней и тканевой терапии им. В.П. Филатова. — Сразу подчёркиваю: ничем промывать глаза не нужно, потому что речь идёт о химическом ожоге, и главное в такой ситуации — как можно быстрее добраться до медицинского учреждения.

По словам специалиста, главное после попадания химического вещества в глаза — не терять время и как можно быстрее обратиться к врачам. Самостоятельно промывать глаза или экспериментировать с «народными методами» не рекомендуют, поскольку речь идёт именно о химическом ожоге.

В Одессе круглосуточную офтальмологическую помощь оказывают по адресам: улица Ольгиевская, 4, а также Французский бульвар, 49/51 — в дежурном отделении Института Филатова.

В медучреждении врачи определяют степень повреждения глаза и назначают лечение. Если ожог окажется незначительным, пациента могут отпустить домой с рекомендациями и назначением повторного осмотра. В случаях глубокого поражения возможно стационарное лечение.

Офтальмологи подчёркивают: химические ожоги глаз — одна из самых опасных травм для зрения, поэтому затягивать с профессиональной помощью не стоит.

