Ключевые моменты:
- Инцидент произошел вечером 8 мая возле пиццерии на Среднефонтанской.
- 42-летнего мужчину задержали патрульные и военнослужащие Нацгвардии.
- По данным полиции, задержанный был пьян и не имел разрешения на оружие.
Стрельба возле пиццерии в Одессе: что произошло
В Национальной полиции Одесской области сообщили подробности стрельбы возле пиццерии на улице Среднефонтанская улица вечером 8 мая.
По предварительной информации, неизвестный мужчина несколько раз выстрелил из пистолета в воздух, после чего вошел в помещение заведения и демонстрировал оружие посетителям.
К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.
На месте происшествия 42-летнего мужчину оперативно задержали сотрудники патрульной полиции совместно с военнослужащими Национальная гвардия Украины. Правоохранители изъяли пистолет, патроны и несколько стреляных гильз.
По предварительным данным, оружие относится к устройствам для отстрела резиновых шаров. В полиции уточнили, что у мужчины не было разрешения на хранение и ношение оружия. Изъятые предметы направлены на баллистическую экспертизу.
Читайте также: В Одесской области существенно возросло количество оружия в розыске: что известно
Какое наказание грозит задержанному
Мужчину задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Медицинское освидетельствование подтвердило, что в момент совершения правонарушения он находился в состоянии алкогольного опьянения.
Следователи открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовный кодекс Украины — хулиганство с применением оружия. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.
Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.
Читайте также: В Одессе киллер готовил расстрел к 9 мая: подробности подготовки теракта