Ключевые моменты:

Инцидент произошел вечером 8 мая возле пиццерии на Среднефонтанской.

42-летнего мужчину задержали патрульные и военнослужащие Нацгвардии.

По данным полиции, задержанный был пьян и не имел разрешения на оружие.

Стрельба возле пиццерии в Одессе: что произошло

В Национальной полиции Одесской области сообщили подробности стрельбы возле пиццерии на улице Среднефонтанская улица вечером 8 мая.

По предварительной информации, неизвестный мужчина несколько раз выстрелил из пистолета в воздух, после чего вошел в помещение заведения и демонстрировал оружие посетителям.

К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.

На месте происшествия 42-летнего мужчину оперативно задержали сотрудники патрульной полиции совместно с военнослужащими Национальная гвардия Украины. Правоохранители изъяли пистолет, патроны и несколько стреляных гильз.

По предварительным данным, оружие относится к устройствам для отстрела резиновых шаров. В полиции уточнили, что у мужчины не было разрешения на хранение и ношение оружия. Изъятые предметы направлены на баллистическую экспертизу.

Какое наказание грозит задержанному

Мужчину задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Медицинское освидетельствование подтвердило, что в момент совершения правонарушения он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовный кодекс Украины — хулиганство с применением оружия. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.

Читайте также: В Одессе киллер готовил расстрел к 9 мая: подробности подготовки теракта