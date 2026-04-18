Ключевые моменты:
- Конфликт произошел возле Старосенной площади, где 20-летний парень ударил 35-летнего мужчину, из-за чего тот упал и получил критические травмы головы.
- Пострадавший скончался в больнице менее чем через сутки после инцидента.
- Полиция быстро нашла и задержала злоумышленника, ему грозит до 10 лет тюрьмы.
- Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей.
Как сообщили в пресс-службе областного управления полиции, трагедия произошла в начале апреля неподалеку от Старосенной площади. 20-летний житель одного из сел Черноморской громады отдыхал там в компании друзей. В какой-то момент он начал ссориться с 35-летним одесситом, который проходил мимо.
Словесная перепалка мгновенно переросла в рукоприкладство: парень ударил незнакомца кулаком в лицо. Потерпевший потерял сознание, упал и ударился затылком о бордюр.
После содеянного нападавший скрылся, а очевидцы вызвали «скорую». Медики доставили мужчину в больницу с тяжелейшими травмами – врачи диагностировали перелом основания черепа, ушиб головного мозга и другие повреждения. Менее чем через сутки потерпевший скончался.
Правоохранители оперативно установили личность нападавшего и уже на следующий день задержали его.
Парню сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего). Суд отправил подозреваемого в СИЗО без права внесения залога. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. Следствие продолжается.
Фото иллюстративное