Ключевые моменты:

Минздрав предлагает госпитализировать только пациентов с явными признаками критического состояния.

Одесские врачи говорят, что инфаркты, сепсис или опасные тромбозы часто начинаются с «неочевидных» симптомов.

Пациенты боятся, что из-за новых правил их могут оставить дома даже при серьёзной угрозе здоровью.

Медики прогнозируют перегрузку семейных врачей и ещё большие очереди в поликлиниках.

Минздрав Украины готовит новые критерии для работы экстренной медицинской помощи: «скорая» должна госпитализировать только пациентов в критическом состоянии. Однако одесские медики предупреждают — опасные болезни не всегда выглядят угрожающе с первых симптомов, а несколько часов промедления могут стоить человеку жизни. Также публично высказала свои опасения известный врач-инфекционист Ольга Голубовская. Журналистка «Одесской жизни» пообщалась с врачами Одесской городской клинической больницы №10, которые ежедневно принимают пациентов со «скорых». Они объясняют, почему новые правила вызывают тревогу не только у медиков, но и у обычных пациентов.

Что задумали в министерстве?

В Минздраве хотят, чтобы бригады экстренной помощи забирали в больницу исключительно пациентов в критическом состоянии. Официально это называют «оптимизацией ресурсов». Мол, больницы должны спасать от смертельных угроз, а не подменять собой плановое лечение.

В чиновничьи критерии «между жизнью и смертью» попали:

падение уровня кислорода в крови;

когда человек задыхается (более 30 вдохов в минуту);

обморок или нарушение сознания;

подозрение на инсульт;

тяжёлые длительные судороги.

Если человек не балансирует на краю пропасти, ему придётся ждать семейного врача. Но одесские медики предупреждают: человеческий организм — не калькулятор, и многие болезни маскируются под «безопасные».

Столичные и одесские медики бьют тревогу

Известный профессор-инфекционист Ольга Голубовская одной из первых заявила: Минздрав ставит финансы выше безопасности людей. В условиях войны такие эксперименты могут стать фатальными. Она приводит простые и пугающие примеры, когда болезнь из лёгкого недомогания превращается в катастрофу за считанные часы:

Агрессивная пневмония: лёгкие могут сгореть от бактерий быстрее, чем пациент начнёт задыхаться — а только это подпадает под строгие нормативы Минздрава.

Кишечные инфекции: без капельницы в стационаре обычное отравление вызывает мгновенный шок от обезвоживания, и человек умирает.

Инфекции почек: если оставить такого пациента дома, инфекция мочевых путей может быстро перерасти в заражение крови (сепсис).

Что говорят специалисты в Одессе?

Мы обратились к специалистам Одесской городской клинической больницы №10. Эта больница является кластерной, сюда ежедневно стекаются десятки машин «скорой» со всего города. Местные специалисты постоянно сталкиваются с ситуациями, которые разрушают любые бумажные инструкции.

Кристина Люханова, врач-анестезиолог: «Забудьте о классическом инфаркте из учебников, когда человек хватается за сердце. Сегодня он коварнее. Чаще человека привозят, например, с болью в животе, с подозрением на проблемы в брюшной полости, а это оказывается инфарктом, который способны диагностировать только специалисты в условиях больницы».

Михаил Сауляк, сосудистый и реконструктивный хирург: «Любое промедление в нашей практике — это приговор. Если у человека из-за тромба резко перекрыло кровоток в ноге или руке, а «скорая» оставит его дома, через несколько часов начнётся гангрена. О разрыве главной артерии организма — аорты — я вообще молчу: это минуты между жизнью и смертью. И это самое опасное состояние. Упомяну ещё о тромбоэмболии лёгочной артерии (ТЭЛА). Отрыв тромба и его попадание в лёгкие часто становятся причиной внезапной смерти».

Денис Метельский, врач-эндоскопист отделения реконструктивной хирургии: «Представьте пациента с болью в животе из-за камня в желчном пузыре. Бригада «скорой» считает, что это не критично, и не забирает человека в больницу. А через два часа этот камень перекрывает протоки, вызывает острое воспаление поджелудочной железы, и мы получаем пациента в критическом состоянии. Или обычная грыжа. Человек привык к хронической боли. «Скорая» делает обезболивающее и советует идти в поликлинику. Проходит ночь — грыжа лопается, содержимое кишечника попадает в брюшную полость. Вместо простой операции мы спасаем человека от разлитого гнойного воспаления. Похожая история и со скрытыми язвами желудка: они не всегда болят, человек просто чувствует слабость, ложится спать и тихо умирает от внутреннего кровотечения».

Врач подчёркивает: даже в приёмном отделении с большим количеством аппаратуры сложно с первого взгляда оценить опасность, потому что у пожилых людей одна болезнь цепляет другую. Именно поэтому работают консилиумы из специалистов разных профилей. «На глаз», в квартире пациента, такие решения принимать нельзя.

Коллапс в поликлиниках и судебные войны

Если реформу утвердят, основной удар примут на себя семейные врачи. Их ставят перед бесчеловечным выбором: либо нарушать инструкции Минздрава и госпитализировать людей «вопреки правилам», либо действовать по закону и получать трагические последствия.

Кроме того, с 20 мая медсёстрам запретят выписывать направления и рецепты на анализы — теперь всю бумажную работу будут выполнять исключительно семейные врачи. Очереди, которые уже сейчас расписаны на две недели вперёд, могут растянуться на месяцы. Пациент с острой болью просто не дождётся приёма.

Огромная ответственность ляжет и на линейные бригады «скорой». Если фельдшер ошибётся, не распознает смертельную болезнь и оставит человека дома, именно он станет главным виновником в глазах родственников. Юристы уже прогнозируют волну судебных исков против медиков экстренной помощи.

Главное и самое страшное последствие нововведений — люди массово начнут лечиться самостоятельно, скупая всё подряд в аптеках. В украинских соцсетях эту инициативу уже окрестили жёстким квестом: «Как выжить, если государство приказало умереть».

