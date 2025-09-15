Ключевые моменты:
- 22-летняя работница банка в Одессе присвоила депозиты клиентки;
- Девушка перевела на свой счет почти 400 тысяч гривен;
- Ей грозит до шести лет заключения.
Одесситка заявила о пропаже средств с двух депозитных счетов
По данным полиции, 85-летняя женщина обратилась в отделение банка в Приморском районе Одессы, где сотрудница, воспользовавшись доверием клиентки, подменила ее финансовый номер телефона на свой. Получив доступ к счетам, злоумышленница закрыла депозиты и перечислила 394 550 гривен на свою карту.
Девушке сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины, предусматривающим до шести лет лишения свободы.
Суд избрал для нее меру пресечения в виде ночного домашнего ареста. Часть денег фигурантка уже вернула потерпевшей.
Читайте также: В Одессе бухгалтер присвоила деньги предприятия и купила на них квартиру