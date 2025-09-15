Ключевые моменты:

Бывший одесский нардеп Артем Дмитрук, объявленный в международный розыск, засветился в новом кремлевском проекте «Клуб народного единства».

Среди его участников — Николай Азаров, идеолог «русского мира» Александр Дугин и соратник Путина Сергей Глазьев.

Цель организации — продвижение российских интересов за границей через образовательные программы, медиа и «гуманитарные миссии».

Беглый нардеп Дмитрук засветился в новом московском проекте

Кроме Артема Дмитрука, в организацию вошли — бывший премьер-министр Николай Азаров, идеолог «русского мира» Александр Дугин, соратник Путина Сергей Глазьев и депутат Госдумы Яна Лантратова, известная похищением украинских детей. Об этом пишет Центр журналистских расследований.

“Среди членов новой российской пропагандистской паутины немало граждан Украины, которые волнами бежали в Россию и давно являются либо агентами спецслужб, либо отрабатывают безопасное убежище нужными заявлениями”, – указывается в материале.

В «клуб» также привлекли группу коллаборационистов из временно оккупированных территорий Украины, людей из орбиты Медведчука и нескольких иностранцев, давно работающих на российскую пропаганду.

По информации журналистов, цель организации — создание сети представительств за рубежом для продвижения российских интересов методами «мягкой силы»: образовательные программы, создание новых медиа, а также «гуманитарные миссии» в Украине, Молдове, Приднестровье и других странах.

Напомним, беглый нардеп Дмитрук по последним данным проживает в Лондоне. 22 июня 2025 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие санкций СНБО против ряда физических и юридических лиц за сотрудничество с российскими оккупантами. В их числе – Артем Дмитрук.

