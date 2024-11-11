Экономист банка в Одесской области присвоила деньги вкладчиков

Об этом сообщили в полиции Одесской области.

Полицейские установили, что главный экономист банка, имея доступ к личным электронным кабинетам и счетам клиентов, перечисляла их на собственный счет, а затем, тратила на собственные нужды.

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Необходимые подписи в официальных документах женщина подделывала. А чтобы вкладчики не заметили исчезновения денег со счетов, заходила в их электронные кабинеты и выключала функцию смс-уведомления.

Когда пришло время получать прибыль по депозиту, клиенты обнаружили не только отсутствие процентов, но и самих денег и обратились в полицию.

Следователи установили, что таким образом чиновница присвоила деньги трех клиентов на общую сумму 326 тысяч гривен. Женщину уволили, свою вину она признала и уже возместила одному из потерпевших 64 тыс. грн.

Ей выдвинули ей обвинение по ч. 2 и ч. 3 ст. 191, ч.1 и ч.2 ст.200 Уголовного кодекса Украины.

За содеянное женщине грозит до восьми лет лишения свободы.