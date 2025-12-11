Ключевые моменты:

В Одессе на Фонтанской дороге застрелили 45-летнего главу благотворительного фонда «Рахамим» Дениса (Йеошуа) Требенко.

Мужчина имел давние финансовые конфликты: долг в 40 тыс. долларов и попытку взыскать 60 тыс. с другого должника.

У следствия несколько версий, включая заказное убийство.

Как пишет издание «Думская» со ссылкой на свои источники в прокуратуре, сейчас уголовный розыск отрабатывает несколько версий, включая возможное заказное убийство.

Стало известно имя убитого – Денис (Йеошуа) Требенко. 45-летний мужчина имел вторую группу инвалидности.

По информации правоохранительных органов, он задолжал одесской предпринимательнице более 40 тысяч долларов, проиграл ей судебный процесс и рисковал лишиться унаследованной квартиры. В то же время мужчина сам пытался вернуть около 60 тысяч долларов от наследника своего должника. При этом суд первой инстанции ему отказал, а вторая инстанция встала на его сторону, впрочем, денег он так и не получил.

При этом, как выяснили правоохранители, каких-либо угроз со стороны этих людей в адрес Требенко не поступало.

На месте преступления не обнаружили гильзы, и это позволяет следствию предполагать, что для убийства, скорее всего использовали револьвер.

Напомним, вечером во вторник, 9 декабря, в Одессе на Фонтанской дороге, 12/3 произошла стрельба – был убит мужчина. Следствие выяснило, что его расстреляли четырьмя выстрелами в голову. По факту умышленного убийства открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК Украины.

У погибшего остался несовершеннолетний сын.

