Новости Одессы и Одесской области

В Одессе бухгалтер присвоила деньги предприятия и купила на них квартиру

В Одессе бухгалтер присвоила деньги предприятия и купила на них квартиру

Бухгалтер одесского предприятия, пользуясь цифровой подписью директора, перечисляла деньги компании на свой счет. За год она присвоила более 1,4 млн гривен и за эти средства купила квартиру.

Об этом сообщили в полиции Одесской области.

Полицейские установили, что 44-летняя одесситка, работая в должности бухгалтера, располагала не только документами по хозяйственной деятельности общества с ограниченной ответственностью, но и электронным ключом — цифровой подписью директора.

Женщина решила воспользоваться этим в своих интересах. Под видом деятельности предприятия она перечисляя деньги общества на свой счет и в дальнейшем переводила в наличные.

Таким образом в течение года она совершила 30 сделок и присвоила более 1,4 млн гривен компании. На эти деньги женщина купила квартиру, сделала в ней ремонт, а затем продала.

Директор предприятия, обнаружив исчезновение средств, обратился в полицию.

За махинации женщину уволили с работы, а суд избрал ей меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.

Согласно ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины, йй грозит лишение свободы с конфискацией имущества. Женщина сотрудничает со следствием и выражает намерение погасить материальный ущерб, нанесенный обществу.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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