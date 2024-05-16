В Одессе бухгалтер присвоила деньги предприятия и купила на них квартиру

Об этом сообщили в полиции Одесской области.

Полицейские установили, что 44-летняя одесситка, работая в должности бухгалтера, располагала не только документами по хозяйственной деятельности общества с ограниченной ответственностью, но и электронным ключом — цифровой подписью директора.

Женщина решила воспользоваться этим в своих интересах. Под видом деятельности предприятия она перечисляя деньги общества на свой счет и в дальнейшем переводила в наличные.

Таким образом в течение года она совершила 30 сделок и присвоила более 1,4 млн гривен компании. На эти деньги женщина купила квартиру, сделала в ней ремонт, а затем продала.

Директор предприятия, обнаружив исчезновение средств, обратился в полицию.

За махинации женщину уволили с работы, а суд избрал ей меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.

Согласно ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины, йй грозит лишение свободы с конфискацией имущества. Женщина сотрудничает со следствием и выражает намерение погасить материальный ущерб, нанесенный обществу.

Читайте также: В Одессе почтальон зарабатывала на умерших пенсионерах