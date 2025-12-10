Ключевые моменты:
- 9 декабря 2025 года на Фонтанской дороге в Одессе застрелили 45-летнего мужчину.
- По факту происшествия открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 УК Украины (умышленное убийство).
- Полиция не подтверждает информацию о принадлежности погибшего к ВСУ.
- По данным источников, мужчина мог состоять в иудейской общине и иметь серьёзные финансовые проблемы, связанные с долгами.
- Следователи продолжают устанавливать обстоятельства и мотивы преступления.
Напомним, во вторник, 9 декабря, в Одессе застрелили мужчину. Стрельба произошла вечером на Фонтанской дороге, 12/3.
Полиция не подтверждает принадлежность убитого к Вооруженным силам Украины. В то же время, по данным источников издания «Думская», мужчина был членом иудейской общины и имел серьезные финансовые проблемы, связанные с долгами.
По факту убийства 45-летнего жителя Одессы следователи начали уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).
Читайте также: Продавали детей за границу: полиция Одесчины разоблачила шокирующую схему (видео).
Спросить AI: