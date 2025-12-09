Ключевые моменты:
- Около 18:00 очевидцы услышали выстрелы и нашли мужчину с огнестрельными ранениями.
- Пострадавший погиб на месте до приезда медиков.
- Полиция проводит расследование и устанавливает личность стрелявшего.
Стрельба на Фонтанской дороге
Одесские правоохранители расследуют смертельную стрельбу, которая произошла вечером на Фонтанской дороге, 12/3. Как сообщили очевидцы, около 18:00 они услышали звуки стрельбы и обнаружили мужчину с огнестрельными ранениями.
Пострадавший скончался еще до прибытия оперативных служб.
Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа, которая собирает доказательства, опрашивает свидетелей и устанавливает все обстоятельства происшествия.
Правоохранители решают вопрос о внесении данных в Единый реестр досудебных расследований. Официальные детали обещают сообщить позже.
В соцсетях пишут, что предварительно в мужчину стреляли четыре раза, все выстрелы — в голову.
Грамотно убрали,чётко и оперативно.
Не то что Ганула,грубая работа.