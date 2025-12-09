Ключевые моменты:

Около 18:00 очевидцы услышали выстрелы и нашли мужчину с огнестрельными ранениями.

Пострадавший погиб на месте до приезда медиков.

Полиция проводит расследование и устанавливает личность стрелявшего.

Стрельба на Фонтанской дороге

Одесские правоохранители расследуют смертельную стрельбу, которая произошла вечером на Фонтанской дороге, 12/3. Как сообщили очевидцы, около 18:00 они услышали звуки стрельбы и обнаружили мужчину с огнестрельными ранениями.

Пострадавший скончался еще до прибытия оперативных служб.

Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа, которая собирает доказательства, опрашивает свидетелей и устанавливает все обстоятельства происшествия.

Правоохранители решают вопрос о внесении данных в Единый реестр досудебных расследований. Официальные детали обещают сообщить позже.

В соцсетях пишут, что предварительно в мужчину стреляли четыре раза, все выстрелы — в голову.

