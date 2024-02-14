В Одессе могут появиться два новых сквера: где их хотят разместить

Как пишет издание «Думская», ссылаясь на соответствующий проект решения, вопрос о создании в городе двух скверов будет рассмотрен 21 февраля на сессии городского совета.

Согласно документу, один сквер планируется создать на небольшой зеленой территории рядом с домом на Люстдорфской дороге 88Б, у перекрестка с улицей Героев Крут.

Еще один официальный сквер может появиться на Даче Ковалевского, в районе 1-го переулка Амундсена и улицы Ветрова – в районе пляжа детского лагеря «Виктория».

Еще трем скверам хотят определить границы. Речь о так называемом Руслановском парке на проспекте Небесной Сотни, 57 на площади 0,43 га, сквере на 9-й станции Фонтана, где стоит архитектурно-художественная композиция «Похищение Европы» (0,9 га) и сквере между улицей Балковской и спуском Степана Олейника (0,3 га).

В мэрии Одессы сообщили, что сквер Пушкина в Одессе сменит название. Его предлагают переименовать в сквер Розы ветров.

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