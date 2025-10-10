Ключевые моменты:
- В Одессе постоянно растёт количество жалоб на несоблюдение санитарных норм в киосках быстрого питания и риски заболеваний острыми кишечными инфекциями.
- Управление защиты прав потребителей Одесского горсовета начало проводить соответствующие мероприятия и проверки.
- Владельцев киосков с шаурмой, хот-догами и фалафелем призывают оборудовать рабочие места централизованным водоснабжением и канализацией.
В Одессе проверяют киоски с фастфудом: что известно
В Одессе владельцев киосков с едой быстрого приготовления призывают соблюдать санитарные нормы и напоминают об ответственности за их нарушение.
Об этом говорится на сайте Одесского горсовета.
В Управление развития потребительского рынка и защиты прав потребителей регулярно поступают жалобы от одесситов на несоблюдение требований со стороны работников киосков быстрого питания. В результате людей подвергают риску заражения острыми кишечными инфекциями и отравлениями.
Чтобы предотвратить это, владельцев фастфуд-киосков призывают обеспечить места приготовления пищи системами централизованного водоснабжения и канализации.
— Такие требования предусмотрены Законом Украины «О государственном контроле за соблюдением законодательства о пищевых продуктах, кормах, побочных продуктах животного происхождения, здоровье и благополучии животных» от 18.05.2017 и Правилами благоустройства территории г. Одессы, утверждёнными решением Одесского городского совета от 23.12.2011 № 1631-VI, — подчеркнули в городском ведомстве.
Читайте также:
- Рисовые бургеры, хот-доги и шаурма: чем удивят японские блюда в Одессе.
- Шаурма с икрой и морепродуктами: киоск на одесском Привозе стал хитом TikTok и магнитом для гурманов.
- Не только в пост: насколько вкусна еда в одесском веганском кафе?