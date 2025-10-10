Ключевые моменты:

В Одессе постоянно растёт количество жалоб на несоблюдение санитарных норм в киосках быстрого питания и риски заболеваний острыми кишечными инфекциями.

Управление защиты прав потребителей Одесского горсовета начало проводить соответствующие мероприятия и проверки.

Владельцев киосков с шаурмой, хот-догами и фалафелем призывают оборудовать рабочие места централизованным водоснабжением и канализацией.

В Одессе проверяют киоски с фастфудом: что известно

В Одессе владельцев киосков с едой быстрого приготовления призывают соблюдать санитарные нормы и напоминают об ответственности за их нарушение.

Об этом говорится на сайте Одесского горсовета.

В Управление развития потребительского рынка и защиты прав потребителей регулярно поступают жалобы от одесситов на несоблюдение требований со стороны работников киосков быстрого питания. В результате людей подвергают риску заражения острыми кишечными инфекциями и отравлениями.

Чтобы предотвратить это, владельцев фастфуд-киосков призывают обеспечить места приготовления пищи системами централизованного водоснабжения и канализации.

— Такие требования предусмотрены Законом Украины «О государственном контроле за соблюдением законодательства о пищевых продуктах, кормах, побочных продуктах животного происхождения, здоровье и благополучии животных» от 18.05.2017 и Правилами благоустройства территории г. Одессы, утверждёнными решением Одесского городского совета от 23.12.2011 № 1631-VI, — подчеркнули в городском ведомстве.

