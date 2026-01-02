Ключевые моменты:

  • Игорь Коваль уволил Татьяну Проданчук с должности начальника Службы по делам детей с согласия сторон.
  • Декларация Проданчука за 2024 год.
  • В декабре также уволен Владимир Хитренко с должности директора Департамента транспорта, связи и организации дорожного движения.

Кадровые ротации в Одессе

Кадровые ротации в Одессе продолжаются. В этот раз временный и.о. Одесского городского головы Игорь Коваль уволил Татьяну Проданчук с должности начальника Службы по делам детей Одесского городского совета. К слову, увольнение произошло с согласия сторон.

Стоит отметить, Татьяна Проданчук в декларации за 2024 год отметила квартиру в Одессе площадью 67,3 м², автомобиль SsangYong Korando 2011 г.в. и сбережения в 250 тыс. грн. Кроме этого ее доходы составили:

  • Зарплата в Киевской районной администрации — 349,3 тыс. грн + 11 679 грн за неиспользованный отпуск.
  • Зарплата в Службе по делам детей — 303 568 грн.
  • Призы – 274 грн, стоимость подарков – 1775 грн.

Добавим, что Проданчук возглавила Службу по делам детей в августе 2025 года, заменив ушедшую по собственному желанию Юлию Никандрову. Однако раньше она работала первым заместителем главы Киевской районной администрации Одесского горсовета.

Напомним, в декабре Коваль подписал распоряжение об увольнении Владимира Хитренка с должности директора Департамента транспорта, связи и организации дорожного движения.

Спросить AI:

Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

Ещё по теме