Рисовые бургеры, хот доги и шаурма: чем удивят японские блюда в Одессе

Так случилось, что именно сейчас все эти три обстоятельства совпали и я решила заказать блюда на дом. Выбор пал на кафе Lazy-Crazy где готовят блюда японской кухни. Их заведения есть на Фонтане, в центре и на Таирова. Весной еще одна точка открылась в столице Молдовы — Кишиневе.

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Эволюция суши в Одессе

Первый ресторан, который стал в Одессе готовить блюда японской кухни открылся в 1999 году (мы обязательно сходим с вами и туда). За это время одесситы не просто привыкли, но и очень полюбили роллы. Из экзотического блюда, за эти годы они стали повседневной едой. Их теперь можно заказать не только в кафе, но и купить везде, от супермаркета до пляжа. Заведения соревнуются за клиентов, придумывают новые вкусы, акции и специальные предложения. В то же время пересчитать по-настоящему качественные роллы можно на пальцах рук.

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Кафе Lazy-Crazy начало работать примерно четыре года назад. Как написал на своей странице основатель и шеф сети Игорь Ким, идея собственного заведения пришла когда он работал поваром в ресторане. Однажды, шеф попросил приготовить ему быстрый перекус, но не роллы. Тогда Игорь просто сложил ингредиенты в тарелку, добавил соуса и отдал коллеге. После этого, он еще лет десять вынашивал идею, набирался опыта и собирал деньги. И именно такие «ленивые суши» в коробочке стали изюминкой заведения, которое он все же открыл впоследствии. Давайте посмотрим, что еще интересного есть в меню.

А что в меню?

Узнать полное меню и актуальные цены заведения можно только скачав приложение.

Мы видим довольно широкий выбор южно-азиатских блюд: японской, корейской, китайской кухонь, а также интересности как: суши буррито, суши бургер, суши хот дог и даже суши-шаурму!

Роллы обычные от 110 грн (200 — 380 гр)

Роллы горячие от 180 грн (200 — 290 гр)

Маки от 100 грн (120 гр)

Vip роллы от 430 грн (230 — 590 гр)

Роллы без риса 350 — 780 грн

Суши буррито — от 235 грн (350 — 450 гр)

Ленивые суши с рисом — 260 — 420 грн

Ленивые суши с черным диким рисом 300 — 480 грн

Суп том-ям — от 300 грн

Суп рамен — 280 грн

Суп мисо — 160 — 350 грн

Жареные креветки — 280 — 460 грн

Фаршированный авокадо — 270— 350 грн

Онигири* 140 — 300 грн

Шашлычки якитори из тигровых креветок — 500 грн

Прессованные суши 230 — 350 грн

Бао-бургер с индейкой по-пекински — 260 грн

Азиатский пряник — 50-60 грн

Моти — 80 грн

Есть еще бизнес ланчи и традиционные снеки и напитки.

Как видите, меню обширное. Кроме того, почти каждое блюдо можно заказать в различных вариантах, поэтому и цена на одно и то же блюдо может отличаться вдвое.

Тонкости упаковки

Я заказала: Суши бургер с тунцом (360 грн), Суши хот дог с лососем и угрем (370 грн), Суши шаурму с японским омлетом (170 грн). Через минуту после заказа мне перезвонили и предупредили, что время ожидания будет составлять около полутора часов, но по факту привезли быстрее — ровно за час.

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Все блюда были доставлены в бумажных пакетах, соусы — в пластиковых баночках. Также были положены большая пачка салфеток и одноразовые перчатки. В качестве комплимента — два печенья с предсказаниями. Каждое блюдо упаковано отдельно и имело контрольную ленту.

Хрустяще и сочно

Я никогда раньше не пробовала суши-бургеры, хот доги и шаурму. Поэтому начала с шаурмы. Порция, по сравнению с классической шаурмой — маленькая, но ее вес — 300 граммов. Она уже была разрезана пополам. Начинка состояла из риса, огурца, японского омлета*, салата, зеленого лука, латука, соуса с имбирем и васаби. Все это завернуто в нори. Получается такая себе «колбаска», похожая на ролл, но почти вдвое шире. Шаурма подается холодной. У блюда оказался очень свежий вкус благодаря большому количеству овощей и имбиря, которые приятно хрустят благодаря чрезвычайно тонкой нарезке. Японский омлет, который чем-то похож на тоненький блинчик, добавляет сочности и мягкости.

Суши — бургер (280 граммов). Впервые это блюдо было презентовано в 1987 году в японской сети быстрого питания и завоевало популярность в Азии и Австралии. Затем свое второе рождение он получил в 2016 году, после того, как фото рисо-бургера разместил в инстаграме популярный австралийский блогер. Сейчас в Азии суши-бургеры с успехом конкурируют с традиционными. Большое количество омега-3 жирных кислот, которое содержится в морепродуктах, эксперименты с диким рисом, который содержит гораздо больше клетчатки, отсутствие тепловой обработки удовлетворяют спрос людей на здоровое питание.

Одесский суши-бургер готовят в нескольких заведениях, но пока он существует в одном варианте. Выглядит это так: на слой белого риса для суши с масато*, наложены слоями рыба или морепродукты, овощи, соус. На все это накладывается еще один слой риса, формируется своеобразная «булочка», которая заворачивается в нори, обваливается в сухариках панко* и обжаривается во фритюре. В результате получаете среднего размера жареный «колобок», который при подаче разрезают пополам. Бургер получается очень хрустящим и сочным. Мне очень понравились эти сочетания. А добавление различных соусов делает блюдо чрезвычайно вариативным.

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Суши хот дог относительно недавно появился в меню украинских суши кафе. Это своеобразная «булочка» из риса, которую обернули в нори, обваляли в сухариках панко и обжарили в масле. После этого, булочку разрезали вдоль и наполнили начинкой. В меню Lasy Сrazy есть пять вариантов начинки: лосось, лосось — угорь, лосось — гребешки, креветочный по корн, тунец. Я выбрала лосось — угорь. Эти составляющие замешаны с огурцом, авокадо и коралловым грибом*. Эта масса накладывается на слой сыра филадельфия. К блюду добавляется соус из японского майонеза и унаги. Блюдо получается чрезвычайно насыщенным и сытным, весит он 320 граммов и также уже любезно поделен на две порции. Кстати, привозят хот дог теплым, в специальном судочке из фольги.

Общие впечатления

Доставка понравилась своей скоростью, но замечу, что полное меню с ценами находится только в приложении. Безусловно удобной является возможность рассчитаться как наличными, так и картой курьеру, или оплатить заказ в интернете.

Вкус блюд, размер порций и качество исполнения тоже понравились. Кстати, если у вас есть аллергии на определенные продукты, то при выборе у вас есть возможность прочитать информацию об аллергенах, которые содержат составляющие. В азиатской кухне их, к сожалению много — соя, яйца, ракообразные, кунжут, горчица. Удобной опцией является возможность отказаться от некоторых ингредиентов блюда или снизить остроту — для этого на этапе заказа нужно поставить отметки.

Эти блюда вам понравятся, если вы и раньше любили блюда японской кухни, а новые образы и характеры внесут разнообразие в ваше меню. Также вам понравится, если вы любите сочетание сладко — остро вкусов в одном блюде, а также хрустящие корочки. Кстати, рекомендую запивать блюда теплым зеленым чаем.

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Заказывая блюда, имейте в виду, что порции большие и разрезаны на две части. Не рекомендую заказывать большое количество еды сразу, а потом оставлять «на завтра» — в холодильнике еда теряет свои свойства (корочка становится влажной и снижается хрусткость, рис обветривается и становится твердым, нори напитывают влагу и становятся похожими на тряпки).

А что дальше?

Где-то в первой половине де’яностых, в Канаде придумали суши-пиццу. Википедия утверждает, что ее автором стал шеф рыбного ресторана в Торонто Каору Осадо, иммигрант из Японии. Именно в Торонто эта пицца и приобрела свою популярность Интересно и то, что суши-пиццу отнесли к канадской кухне.

Жаль, но до одесских заведений эта новинка еще не добралась. Ну что ж, ждем.

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