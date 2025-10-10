Ключевые моменты:

  • В Одессе 11 октября будет облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь, но опасных погодных явлений не ожидается;
  • Температура воздуха в Одессе ночью 8-10°C, днем 12-14°C тепла;
  • По области – облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, ветер северо-западный 9–14 м/с, порывы до 17 м/с.
  • Температура по области: ночью 5-10°C, днем 10-15°C тепла.

Прогноз погоды в Одессе на 11 октября

В Одессе завтра облачно с прояснениями. Небольшой дождь.

Ветер северо-западный, 9-14 м/с.

Температура ночью 8-10°С, днем 12-14°С.

Читайте также: Из-за велогонки в Одессе ограничат движение транспорта: когда и где именно

Прогноз погоды в Одесской области на 11 октября

По Одесской области завтра облачно с прояснениями. Небольшой дождь.

Ветер северо-западный, 9-14 м/с, местами порывы 15-17 м/с.

Температура ночью 5-10°С, днем 10-15°С.

На автодорогах области видимость хорошая.

Вас заинтересует: Топ-5 событий в Одессе 10-12 октября: спектакль Елены Кравец, концерт оркестра, фестиваль и вечеринка на киностудии.

Фото Анны Баратынской

Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

Ещё по теме