Ключевые моменты:
- В Одессе 11 октября будет облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь, но опасных погодных явлений не ожидается;
- Температура воздуха в Одессе ночью 8-10°C, днем 12-14°C тепла;
- По области – облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, ветер северо-западный 9–14 м/с, порывы до 17 м/с.
- Температура по области: ночью 5-10°C, днем 10-15°C тепла.
Прогноз погоды в Одессе на 11 октября
В Одессе завтра облачно с прояснениями. Небольшой дождь.
Ветер северо-западный, 9-14 м/с.
Температура ночью 8-10°С, днем 12-14°С.
Прогноз погоды в Одесской области на 11 октября
По Одесской области завтра облачно с прояснениями. Небольшой дождь.
Ветер северо-западный, 9-14 м/с, местами порывы 15-17 м/с.
Температура ночью 5-10°С, днем 10-15°С.
На автодорогах области видимость хорошая.
Фото Анны Баратынской