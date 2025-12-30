Ключевые моменты:
- Инспекторы КП «Горзелентрест» теперь составляют протоколы.
- Бизнес отвечает за 15-ю зону перед объектом (к бордюру).
- Запреты на зеленых зонах.
- Кто отвечает за уход.
Инспекторы составляют протоколы
По информации пресс-службы Одесского городского совета, в Одессе коммунальщики из КП «Горзелентрест» получили официальные полномочия слагать админпротоколы по ст. 152 КУоАП. К слову, в этом году они уже зафиксировали 211 нарушений от бизнеса и граждан — из-за пренебрежения стандартами благоустройства, правилами содержания территорий и зеленых зон. Кроме этого, издали 687 предписаний. Таким образом, коммунальщики напоминают, порядок — дело общее.
Стоит отметить, что каждый одесский предприниматель отвечает за 15-метровую зону перед своим объектом от здания или помещения до бордюра. Администрация «Горзелентрста» советует соблюдать закон о зеленых насаждениях и благоустройстве, чтобы избежать штрафов, исков и ответственности для бизнеса, граждан или чиновников.
Что категорически запрещено в зеленых зонах?
- Складывать материалы или устраивать свалки мусора, снега, льда.
- Использовать моторные снегоочистители (только в аварийных случаях со специальными направлятелями, чтобы не повредить растения).
- Ставить стоянки для авто, мотоциклов или велосипедов, если это вредит газонам и цветникам.
- Переоборудовать малые архитектурные формы или временные постройки для бизнеса не по назначению.
- Совершать остановки маршруток или пассажирские площадки на газонах.
- Гулять, играть, кататься на катках или санях по газонам.
- Сжигать сухостой, разводить костры.
- Вешать на деревья гамаки, качели, бельевые веревки, рекламу, провода или гирлянды; клеить объявления.
- Извлекать сок/смолу, делать надрезы, надписи, рвать цветы, топтать газоны.
- Уничтожать муравейники, ловить птиц/зверей или стрелять в них.
- Засорять водоемы или строить дамбы.
- Заправлять/ремонтировать автомобили, лодки на газонах, побережьях, в парках или скверах.
В общем, уход за зелеными насаждениями — на плечах:
- Балансодержателей домов (до проезжей части), владельцев/пользователей жилых, общественных, промышленных сооружений, предприятий быта, торговли, образования, медицины в жилых зонах.
- Предприятий – за свои территории, близлежащие участки и санзоны.
- Заказчиков строительства – с первого дня работ.
- Предприятий (по решению горисполкома) — за пустыри, побережье, лиманы, берега водоемов.
- Владельцев частных усадеб – за свои участки.
