Ключевые моменты:

  • Инспекторы КП «Горзелентрест» теперь составляют протоколы.
  • Бизнес отвечает за 15-ю зону перед объектом (к бордюру).
  • Запреты на зеленых зонах.
  • Кто отвечает за уход.

Инспекторы составляют протоколы

По информации пресс-службы Одесского городского совета, в Одессе коммунальщики из КП «Горзелентрест» получили официальные полномочия слагать админпротоколы по ст. 152 КУоАП. К слову, в этом году они уже зафиксировали 211 нарушений от бизнеса и граждан — из-за пренебрежения стандартами благоустройства, правилами содержания территорий и зеленых зон. Кроме этого, издали 687 предписаний. Таким образом, коммунальщики напоминают, порядок — дело общее.

Стоит отметить, что каждый одесский предприниматель отвечает за 15-метровую зону перед своим объектом от здания или помещения до бордюра. Администрация «Горзелентрста» советует соблюдать закон о зеленых насаждениях и благоустройстве, чтобы избежать штрафов, исков и ответственности для бизнеса, граждан или чиновников.

Что категорически запрещено в зеленых зонах?

  • Складывать материалы или устраивать свалки мусора, снега, льда.
  • Использовать моторные снегоочистители (только в аварийных случаях со специальными направлятелями, чтобы не повредить растения).
  • Ставить стоянки для авто, мотоциклов или велосипедов, если это вредит газонам и цветникам.
  • Переоборудовать малые архитектурные формы или временные постройки для бизнеса не по назначению.
  • Совершать остановки маршруток или пассажирские площадки на газонах.
  • Гулять, играть, кататься на катках или санях по газонам.
  • Сжигать сухостой, разводить костры.
  • Вешать на деревья гамаки, качели, бельевые веревки, рекламу, провода или гирлянды; клеить объявления.
  • Извлекать сок/смолу, делать надрезы, надписи, рвать цветы, топтать газоны.
  • Уничтожать муравейники, ловить птиц/зверей или стрелять в них.
  • Засорять водоемы или строить дамбы.
  • Заправлять/ремонтировать автомобили, лодки на газонах, побережьях, в парках или скверах.

В общем, уход за зелеными насаждениями — на плечах:

  • Балансодержателей домов (до проезжей части), владельцев/пользователей жилых, общественных, промышленных сооружений, предприятий быта, торговли, образования, медицины в жилых зонах.
  • Предприятий – за свои территории, близлежащие участки и санзоны.
  • Заказчиков строительства – с первого дня работ.
  • Предприятий (по решению горисполкома) — за пустыри, побережье, лиманы, берега водоемов.
  • Владельцев частных усадеб – за свои участки.

