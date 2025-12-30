Ключевые моменты:

Инспекторы КП «Горзелентрест» теперь составляют протоколы.

Бизнес отвечает за 15-ю зону перед объектом (к бордюру).

Запреты на зеленых зонах.

Кто отвечает за уход.

По информации пресс-службы Одесского городского совета, в Одессе коммунальщики из КП «Горзелентрест» получили официальные полномочия слагать админпротоколы по ст. 152 КУоАП. К слову, в этом году они уже зафиксировали 211 нарушений от бизнеса и граждан — из-за пренебрежения стандартами благоустройства, правилами содержания территорий и зеленых зон. Кроме этого, издали 687 предписаний. Таким образом, коммунальщики напоминают, порядок — дело общее.

Стоит отметить, что каждый одесский предприниматель отвечает за 15-метровую зону перед своим объектом от здания или помещения до бордюра. Администрация «Горзелентрста» советует соблюдать закон о зеленых насаждениях и благоустройстве, чтобы избежать штрафов, исков и ответственности для бизнеса, граждан или чиновников.

Что категорически запрещено в зеленых зонах?

Складывать материалы или устраивать свалки мусора, снега, льда.

Использовать моторные снегоочистители (только в аварийных случаях со специальными направлятелями, чтобы не повредить растения).

Ставить стоянки для авто, мотоциклов или велосипедов, если это вредит газонам и цветникам.

Переоборудовать малые архитектурные формы или временные постройки для бизнеса не по назначению.

Совершать остановки маршруток или пассажирские площадки на газонах.

Гулять, играть, кататься на катках или санях по газонам.

Сжигать сухостой, разводить костры.

Вешать на деревья гамаки, качели, бельевые веревки, рекламу, провода или гирлянды; клеить объявления.

Извлекать сок/смолу, делать надрезы, надписи, рвать цветы, топтать газоны.

Уничтожать муравейники, ловить птиц/зверей или стрелять в них.

Засорять водоемы или строить дамбы.

Заправлять/ремонтировать автомобили, лодки на газонах, побережьях, в парках или скверах.

В общем, уход за зелеными насаждениями — на плечах:

Балансодержателей домов (до проезжей части), владельцев/пользователей жилых, общественных, промышленных сооружений, предприятий быта, торговли, образования, медицины в жилых зонах.

Предприятий – за свои территории, близлежащие участки и санзоны.

Заказчиков строительства – с первого дня работ.

Предприятий (по решению горисполкома) — за пустыри, побережье, лиманы, берега водоемов.

Владельцев частных усадеб – за свои участки.

