Ключевые моменты:

  • Утром 10 октября в Измаиле произошло ДТП с участием автомобиля и велосипеда.
  • В результате столкновения велосипедист погиб.
  • Полиция проводит экспертизу для возбуждения уголовного дела.

В Измаиле в ДТП погиб велоспедист: что известно

Утром 10 октября в Измаиле произошло дорожно-транспортное происшествие.

Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.

64-летний водитель легкового автомобиля двигался по улице Телеграфная. Велосипедист ехал впереди него и на перекрестке начал поворачивать влево на улицу Топольная.

В момент поворота автомобиль наехал на двухколесный транспорт.

В результате аварии велосипедист погиб, его личность устанавливает полиция.

Водителя автомобиля проверяют на наличие в крови алкоголя и наркотиков.

Место происшествия оцеплено и регулируется полицией. Правоохранители выясняют все обстоятельства ДТП для внесения дела в единый реестр и возбуждения уголовного производства.

