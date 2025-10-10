Ключевые моменты:
- Утром 10 октября в Измаиле произошло ДТП с участием автомобиля и велосипеда.
- В результате столкновения велосипедист погиб.
- Полиция проводит экспертизу для возбуждения уголовного дела.
В Измаиле в ДТП погиб велоспедист: что известно
Утром 10 октября в Измаиле произошло дорожно-транспортное происшествие.
Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.
64-летний водитель легкового автомобиля двигался по улице Телеграфная. Велосипедист ехал впереди него и на перекрестке начал поворачивать влево на улицу Топольная.
В момент поворота автомобиль наехал на двухколесный транспорт.
В результате аварии велосипедист погиб, его личность устанавливает полиция.
Водителя автомобиля проверяют на наличие в крови алкоголя и наркотиков.
Место происшествия оцеплено и регулируется полицией. Правоохранители выясняют все обстоятельства ДТП для внесения дела в единый реестр и возбуждения уголовного производства.
