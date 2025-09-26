Об этом стало известно из тендера на площадке госзакупок Рrozorro.

Ключевые моменты:

Подрядчик должен разобрать более 230 кубометров старого асфальта и перевезти более 550 тонн мусора.

Обустраивают более 1340 кв. м новых тротуаров и установят 640 метров бетонных бордюров.

Детали проекта

Согласно техническому заданию, работы включают демонтаж старых покрытий и бортовых камней, устройство новых тротуаров из щебеночно-песчаных смесей и песчано-цементной основы. Также запланирована перекладка шести горловин кирпичных колодцев с трехслойной кладкой.

Целью капремонта является создание современной, безопасной и удобной среды для детей с особыми потребностями, посещающих специализированное учреждение комбинированного типа. Улучшение инфраструктуры территории садика должно облегчить передвижение детей с пороками сердечно-сосудистой и эндокринной систем.

Конечный срок подачи предложений на участие в тендере — 11 октября 2025 года. Тендер проводится через систему Prozorro.

