Об этом стало известно из тендера на площадке госзакупок Рrozorro.
Ключевые моменты:
- Подрядчик должен разобрать более 230 кубометров старого асфальта и перевезти более 550 тонн мусора.
- Обустраивают более 1340 кв. м новых тротуаров и установят 640 метров бетонных бордюров.
Детали проекта
Согласно техническому заданию, работы включают демонтаж старых покрытий и бортовых камней, устройство новых тротуаров из щебеночно-песчаных смесей и песчано-цементной основы. Также запланирована перекладка шести горловин кирпичных колодцев с трехслойной кладкой.
Целью капремонта является создание современной, безопасной и удобной среды для детей с особыми потребностями, посещающих специализированное учреждение комбинированного типа. Улучшение инфраструктуры территории садика должно облегчить передвижение детей с пороками сердечно-сосудистой и эндокринной систем.
Конечный срок подачи предложений на участие в тендере — 11 октября 2025 года. Тендер проводится через систему Prozorro.
