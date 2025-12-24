Ключевые моменты:

Подрядчика выбрали через систему Prozorro, участник был всего один.

Восстановление дома на проспекте Шевченко, 8-В оценили почти в 44,7 млн грн.

Здание получило серьезные повреждения во время атаки дронов в январе 2024 года.

Восстановление дома на проспекте Шевченко в Одессе

Департамент городского хозяйства Одесского городского совета завершил закупку по выбору подрядчика для восстановления многоквартирного жилого дома на проспекте Шевченко, 8-В. Соответствующая информация опубликована в системе электронных закупок Prozorro.

Этот пятиэтажный дом неоднократно подвергался разрушениям в результате ракетно-дроновых атак россиян, последняя из которых случилась 18 ноября 2024 года – тогда были повреждены крыша, перекрытия и несущие конструкции здания.

Единственным участником тендера стало ООО «Строй-Инвест-Групп-7». Компания рассчитывает получить за выполнение работ 44 миллиона 660,9 тысячи гривен. По данным сервиса YouControl, фирма зарегистрирована в Одессе в 2018 году, ее владельцем является одессит Дмитрий Романюк.

Ранее, в феврале 2025 года, эта же компания также была единственным участником аналогичного тендера на восстановление этого же дома. Согласно документации, подрядчик должен восстановить крышу, стены и перегородки, усилить конструкцию здания, оштукатурить фасад, установить лестницу и выполнить другие строительные работы.

Стоит отметить, что этот тендер вошел в рейтинг десяти самых дорогих закупок по восстановлению гражданских объектов, поврежденных в результате агрессии РФ. Рейтинг ранее опубликовала Государственная аудиторская служба Украины, и сразу два самых дорогих тендера оказались из Одесской области.

Напомним, Одесса планировала потратить 200 млн грн на восстановление жилья, поврежденного обстрелами, однако значительная часть проектов так и не дошла до этапа работ. Теперь 115 млн грн возвращают в бюджет.