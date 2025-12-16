Ключевые моменты:

Власти Одессы объявили тендер на дополнительные работы на улицах Карышковского и 7-й Пересыпской.

Причина — необходимость переделать инженерные сети и усилить дорожное основание.

Работы выполнит компания «Ростдорстрой», которая уже занимается этим объектом.

Капитальный ремонт дорог в Пересыпском районе

Управление дорожного хозяйства Одесского горсовета объявило тендер на дополнительные работы по капитальному ремонту участка дорог на Пересыпи. Речь идет об улицах Профессора Карышковского и 7-й Пересыпской — от Балтской дороги до переулка 6-го Балтского, а также от этого переулка до улицы 8-й Пересыпской.

Ожидаемая стоимость работ составляет 5 199 811 гривен. Информация опубликована на платформе государственных закупок Prozorro.

Как поясняется в документации, дополнительные работы понадобились из-за корректировки инженерных сетей, усиления основания дороги и приведения коммуникаций к современным требованиям. Проектировщики и технический совет пришли к выводу, что без этих изменений завершить капитальный ремонт невозможно.

В рамках обновленного плана подрядчик выполнит:

дополнительные земляные работы, включая разработку и засыпку траншей, вывоз грунта и строительного мусора;

демонтаж старых газовых труб и прокладку новых полиэтиленовых с подключением к действующей сети;

перенос и прокладку электрических и телекоммуникационных кабелей;

установку новых бетонных колодцев и устройство гидроизоляции;

подготовку основания под дорогу, восстановление тротуаров и обновление асфальта на отдельных участках;

установку новых бордюров.

После завершения ремонта участки улицы Карышковского и 7-й Пересыпской получат новое дорожное покрытие, обновленные тротуары и модернизированные подземные коммуникации.

Подрядчиком по-прежнему остается скандально известное ООО «Ростдорстрой». Подробнее об этом, в нашей статье: Одесский спуск и 100 миллионов для «Ростдорстроя»: в ремонте после ремонта не нашли виновных