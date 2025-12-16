Ключевые моменты:
- Власти Одессы объявили тендер на дополнительные работы на улицах Карышковского и 7-й Пересыпской.
- Причина — необходимость переделать инженерные сети и усилить дорожное основание.
- Работы выполнит компания «Ростдорстрой», которая уже занимается этим объектом.
Капитальный ремонт дорог в Пересыпском районе
Управление дорожного хозяйства Одесского горсовета объявило тендер на дополнительные работы по капитальному ремонту участка дорог на Пересыпи. Речь идет об улицах Профессора Карышковского и 7-й Пересыпской — от Балтской дороги до переулка 6-го Балтского, а также от этого переулка до улицы 8-й Пересыпской.
Ожидаемая стоимость работ составляет 5 199 811 гривен. Информация опубликована на платформе государственных закупок Prozorro.
Как поясняется в документации, дополнительные работы понадобились из-за корректировки инженерных сетей, усиления основания дороги и приведения коммуникаций к современным требованиям. Проектировщики и технический совет пришли к выводу, что без этих изменений завершить капитальный ремонт невозможно.
В рамках обновленного плана подрядчик выполнит:
- дополнительные земляные работы, включая разработку и засыпку траншей, вывоз грунта и строительного мусора;
- демонтаж старых газовых труб и прокладку новых полиэтиленовых с подключением к действующей сети;
- перенос и прокладку электрических и телекоммуникационных кабелей;
- установку новых бетонных колодцев и устройство гидроизоляции;
- подготовку основания под дорогу, восстановление тротуаров и обновление асфальта на отдельных участках;
- установку новых бордюров.
После завершения ремонта участки улицы Карышковского и 7-й Пересыпской получат новое дорожное покрытие, обновленные тротуары и модернизированные подземные коммуникации.
Подрядчиком по-прежнему остается скандально известное ООО «Ростдорстрой». Подробнее об этом, в нашей статье: Одесский спуск и 100 миллионов для «Ростдорстроя»: в ремонте после ремонта не нашли виновных