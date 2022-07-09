Играть и учиться во время тревог: как будут работать в Одессе детсады и школы?

Несмотря на вой сирен и «прилеты», Одесса все же остается, по сути, тыловым городом. А одесситы стараются наладить нормальную – насколько это возможно во время войны – жизнь. Даже детсады городские власти решили открыть. А осенью, возможно, – и в школы ребят отправить.

Насколько это реально и что делает город для безопасности наших детей, читателям «Одесской жизни» рассказала директор департамента образования и науки Елена Буйневич.

Вместо бабушек и дедушек

Выезжать за границу хорошо в качестве туриста, а не беженца. В этом на сегодняшний день убедились многие одесситы. И начали возвращаться домой – на работу выходить. Вот только как оставить без присмотра малыша? Ведь с началом рашистской агрессии детсады в Украине работать перестали.

– У кого есть бабушки и дедушки – это идеальный вариант, – убеждена Елена Буйневич. – Но во многих семьях их нет. Поэтому детей родители вынуждены брать с собой на работу. Можно увидеть малышей в кабинетах мам-врачей, у меня в приемной ребенок сотрудника регулярно находится. Но еще печальнее, когда дети остаются дома одни. Некоторые из них настолько впечатлительны, что, если рядом нет взрослого, после сирен воздушных тревог им приходится проходить коррекцию психоэмоционального состояния.

Конечно, родители стремятся уберечь своего ребенка и от нервного срыва, и от грозящей ему опасности. Но, к сожалению, безопасного места в Украине сегодня не существует. А открытие детских садов все же поможет сложившуюся ситуацию как-то решить. Естественно, при условии оборудования в садиках первичных укрытий. А обустроить их на практике возможно только в половине одесских детсадов.

О требованиях для «детского» убежища

– Фактически такие укрытия являются подвалами или цокольными этажами, – объясняет Елена Буйневич. – В июне мы получили документ с методическими рекомендациями по их обустройству. Они достаточно несложны и выполнимы. В бомбоубежище, к примеру, вентиляция должна быть проведена специально. А в первичном укрытии достаточно естественной – то есть когда для поступления воздуха есть, предположим, окошко. Нет в документе и требования двух выходов – хватит одного. Но все-таки в большинстве укрытий они есть – просто были изначально.

А вот запасной источник электроэнергии – фонари – должен быть непременно. Обязательно должны находиться в укрытии средства для локализации пожара, аптечки, вода.

Предусмотреть требуется и минимальные гигиенические условия. По словам Елены Буйневич, туалеты во многих таких подвалах есть. А если нет – надо запастись детскими горшками. Ведь малыши, понятно, даже полчаса иногда терпеть не могут.

– Думаю, мы всю жизнь будем помнить, как это выглядит, – делится глава департамента образования. – Подвал с обычными серыми стенами. В нем установлены детские стульчики, кроватки. Игрушки и коврики – для того, чтоб это было хотя бы не так серо и не так страшно. Зрелище, мягко говоря, удручающее.

Кому доверят малышей?

Доверить своего ребенка родители готовы тем, кто сможет защитить их малышей. И для этого все сотрудники одесских детсадов в обязательном порядке пройдут специальную подготовку.

– Мы попросили специалистов ГСЧС, департамента муниципальной безопасности, лечебных учреждений подготовить наш персонал. И это не только первая медицинская помощь, но и навыки оказания детям первой психологической помощи, и самое главное – действий в случае воздушной тревоги, – рассказала Елена Буйневич. – Воспитатель обязан четко понимать, что он должен делать в момент, когда прозвучал этот сигнал.

Мест хватит всем

Власти обещают, что заработают детсады в июле-августе. Но заявки на места в группах поступают в департамент с начала лета. Родители, вынужденные отдать своих малышей в сады, опасаются пропустить их открытие.

– Волноваться не надо, – уверяет директор департамента. – В каждом детском саду есть, как правило, родительский чат. Туда поступит сообщение, что в саду открывается группа. И, если вы работаете и вам необходимо оставить ребенка, заявите об этом. В детсадах, где убежищ нет, появится объявление о том, что группа открывается в соседнем садике. И вашего ребенка туда временно примут. При этом место в детсаду, куда он ходил раньше, за ним сохранится до конца военного положения.

Группы, по словам Елены Буйневич, будут очень маленькими – по 10-12 человек. И в первую очередь в них будут принимать детей, чьи родители работают официально.

– Я противник нелегального трудоустройства, однако мы должны жить в реальности. Понимаем, что многие работают неофициально. Есть и те, кто занимается частным бизнесом. И я думаю, что мест в детсадах хватит для всех, кто в них нуждается, – успокоила чиновница.

Малыши скучают по своим садикам. А воспитатели – по работе. К тому же с марта получают они всего лишь две трети оклада. Некоторые из них не прекращают общаться со своими воспитанниками – хоть и онлайн. Записывают и показывают малышам развивающие игровые видео.

– Детям это очень нужно, – убеждена Елена Буйневич. – Даст Бог, война закончится нашей победой. Но только драгоценных дней детства ребенку никто не вернет. И мы должны постараться, чтобы детские воспоминания остались все-таки светлыми.

За парты или на дистанционку?

Пока рашистские фейкометы периодически выдают информацию о размещении на территориях одесских школ огневых позиций, в Министерстве образования Украины предлагают с 1 сентября вновь вернуть украинских школьников за парты. Правда, только при условии гарантий безопасности – то есть наличия тех же первичных укрытий. В противном случае дети будут учиться на дистанционке.

– Готовиться к очному обучению мы должны в любом случае. Но понимаем, что оценивать ситуацию будем в августе, – пояснила Елена Буйневич. – Никто детей под ракетами маршировать по улицам не пустит.

И сегодня одесские педагоги готовятся к смешанному обучению. По желанию дети могут учиться онлайн. А там, где это будет необходимо, откроют и очные классы. Ведь работающие родители не готовы оставлять своего ребенка «один на один» с воздушной тревогой. Поэтому город готовит для ребят и их учителей укрытия. Правда, оборудовать их можно лишь примерно в половине одесских школ.

– Есть школы, где подвалы – просто пространства для коммуникаций. Высота потолка там – до одного метра, – рассказала Елена Валерьевна. – И никто их не будет использовать в качестве укрытий. Вместе с тем очные классы могут работать в соседнем учебном учреждении.

На учебники не рассчитываем

Еще одна проблема, ожидающая учеников и их родителей в новом учебном году, – дефицит школьных учебников.

– Книг нам и так не хватало в отдельных параллелях, – признается директор департамента. – А сейчас очень многие учебники увезли. Или оставили дома, и некому их сдать. Поэтому мы очень рекомендуем завести за лето электронную книгу либо планшет. Абсолютно все учебники есть в открытом доступе в интернете, и ими можно пользоваться. А там, где книг будет не хватать, нужно отнестись к этому с пониманием. Сегодня рассчитывать на то, что учебники получим, мы не можем.

Учеба за границей: есть варианты

Учиться онлайн в своих школах смогут и дети, находящиеся сейчас в эвакуации за границей. Вместе с тем в большинстве стран, принявших украинских беженцев, требуют, чтобы ребенок посещал местную школу.

– В связи с этим очень многие родители просят – давайте мы будем учиться параллельно. И в Польше, к примеру, и в Одессе. Но такие нагрузки будут очень вредны для ребенка, – убеждена педагог. – Количество учебных часов, которое ему в неделю положено, превышать нельзя. Ребенок физически не сможет выдержать две школы – даже если мы сделаем онлайн-обучение во вторую смену.

Идеальный вариант, считают специалисты, – обучение экстерном. В этом случае ребенок, посещая школу за границей, получает и учебные планы из Украины. И в удобном ему режиме смотрит уроки по основным предметам на сайте департамента образования Одесского горсовета, контактирует с учителем. А в конце года получает свою аттестацию.

Есть и другая возможность. Ребенок, учась за рубежом, смотрит уроки по предметам, которые там не преподают: украинский язык и литература, история Украины. А когда приезжает домой, возвращается в свою школу, сдает эти предметы и предъявляет документ о том, что он учился в эвакуации. В этом случае он будет переведен в следующий класс.

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В общем, главное – учиться. А форму обучения можно выбрать любую.

Но одесситы все-таки надеются на мирные перемены к 1 сентября.

– Я очень надеюсь, что все это закончится. Потому что сил нет ни у нас, ни у детей, – признается Елена Буйневич. – Мы же понимаем, в каком эмоциональном состоянии находятся люди. Особенно после таких трагедий, как в Кременчуге…