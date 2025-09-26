Ну шо, дорогие, давно ли мы смеялись над семейными баталиями? А сегодня на повестке дня – пылесос. Точнее – уборка. Да-да, именно из-за неё немного повздорили Ларочка и Лёвочка. Но тут на помощь пришла мудрая одесская мама…

Лара, а шо это у тИбя Лёвочка ходит такой взгруснутый?

– Та. Поругались.

– И с чего бы это поругаться на ровном месте при такой шикарной жизни?

– Та ну его.

– Докладай в подробностях.

– Я ему сказала пропылесосить в спальне, а он обиделся.

– Тааааак. А как ты это сказала?

– Здрасте. Так и сказала, шобы он пропылесосил в спальне.

– Лара! Я знала шо ты тю-тю, но не знала, шо до такой степени. Мужчина! Должен принимать решение САМ.

– А если он сам не додумывается?

– Тада ты, как любящая женщина, сохраняющая домашний очаг в чистых помыслах, должна ему… намекнуть на проблемность ситуации.

– Здрасте. Вот я ему скажу «а не хотел бы ты пропылесосить в спальне?» Так шо ли? Так он и скажет шо «не хочу».

– Опять твоя ошибка. Слова, вроде бы и правильно подобраны, но их порядок, а главное… Интонация… хромает, причём сразу на четыре ноги.

– Почему «на четыре»?

– Потому что две твои и две его.

– Ну а как сказать?

– Нужно начать с далёкого далека. Например… «Лёвочка, я так люблю нашу спальню. Я когда в неё захожу, случайно, днём, чтобы пропылесосить, сразу представляю тебя в неглиже. У мИне аж дух захватывает от предстоящей с тобой встречи».

– Ну и шо, вИ думаете шо он сразу разбежался до пылесоса и обратно?

– Вот ты недослушаешь и делаешь неправильные выводы. После таких слов, нужно сделать паузу и сказать, извиняющимся голосом «Жаль, что сегодня не получится на тИбя смотреть, я не успела пропылесосить».

– И шо?

– И всё.

– Неожиданно. И это сработает?

– Здрасте. Зуб даю!

– Чей?

– Твой, конечно, у мИня ж коронки.

– Мама и шо вИ думаете, шо такими хитрыми мансами можно обратить Лёвочку?

– Главно дело! Его папу я всю жизнь такими маневрами уговаривала, а шо Лёвочка с другого теста? На боИсь доця, нам ещё рЭмонт делать!..

Марина ГАРНИК