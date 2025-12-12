Ключевые моменты:

Поврежден жилой дом, объекты гражданской инфраструктуры, складские помещения, административное здание.

Отключение электричества в районах и населённых пунктах.

Критическая инфраструктура, садики и школы будут работать с генераторами.

Ограничено движение трамваев и троллейбусов.

Поврежден жилой дом, отсутствует электричество

По информации Главы Одесской ВМА Сергея Лысака, в Одессе в результате ночной атаки врага поврежден жилой дом и объекты гражданской инфраструктуры. На месте происшествия уже развернут оперативный штаб, где жители могут узнать о компенсациях из городского бюджета и по государственной программе «єВідновлення».

Добавим, что коммунальщики убирают обломки, помогают с закрытием выбитых окон и фиксируют потребности пострадавших. Благотворительные организации предоставляют горячие напитки и базовые принадлежности первой потребности.

Кроме этого, в некоторых районах города до сих пор нет электричества, однако энергетики уже взялись за возобновление снабжения. Также повреждены складские помещения, административное здание и гараж в Одесском районе. На месте вспыхнули пожары, оперативно ликвидированные спасателями. Информация о погибших и пострадавших не поступала. Из-за атаки ряд населенных пунктов временно без света. Восстановительные работы уже продолжаются.

По словам Сергея Лысака, даже при таких обстоятельствах садики и школы будут работать — они оборудованы генераторами.

В связи с ночным обстрелом временно перекрыты следующие участки дороги: улица Краснова – улица Артиллерийская. Площадь Среднефонтанская – осуществляется регулировка. Проспект Адмиральский – улица Краснова – осуществляется регулирование.

