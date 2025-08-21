Ключевые моменты:
- Изменения в транспортных схемах будут действовать всего несколько часов — с 09:00 до 13:00. Причина — проведение велогонок «Гонка вверх!» к Дню Независимости.
- Автобус №220а в направлении к Экономическому университету будет ехать в объезд: через ул. Европейскую, ул. Нины Строкатой и Преображенскую.
- Автобус №221 в направлении к Новому рынку проследует по ул. Греческой, Европейской, ул. Нины Строкатой, пл. Веры Холодной, Соборной площади и ул. Киры Муратовой.
В Одессе временно изменяют маршруты
Временные коррективы в движении транспорта связаны с проведением в центре Одессы велогонок «Гонка вверх!». Об єтом сообщили в Одесском горсовете.
Соревнования состоятся 24 августа в честь Дня Независимости Украины. Чтобы обеспечить безопасность участников и зрителей, часть улиц перекроют для автотранспорта.
Какие автобусы пойдут в объезд
- Маршрут №220а: в направлении к Экономическому университету автобусы поедут с ул. Европейской на ул. Нины Строкатой, далее — на ул. Преображенскую и дальше по привычному маршруту.
- Маршрут №221: в направлении к Новому рынку транспорт будет следовать с ул. Греческой на ул. Европейскую, ул. Нины Строкатой, через пл. Веры Холодной, Соборную площадь и ул. Киры Муратовой.
Когда восстановят привычное движение
По информации Департамента транспорта Одесского горсовета, ограничения продлятся только в первой половине дня. После завершения гонок автобусы вернутся к привычным схемам движения.
Читайте также:
- В Одессе отменили один из автобусных маршрутов: детали
- В Одессе изменяется схема движения из-за ремонта моста к морпорту
- В Одессе снова изменили схему движения в районе Аркадии