  • Изменения в транспортных схемах будут действовать всего несколько часов — с 09:00 до 13:00. Причина — проведение велогонок «Гонка вверх!» к Дню Независимости.
  • Автобус №220а в направлении к Экономическому университету будет ехать в объезд: через ул. Европейскую, ул. Нины Строкатой и Преображенскую.
  • Автобус №221 в направлении к Новому рынку проследует по ул. Греческой, Европейской, ул. Нины Строкатой, пл. Веры Холодной, Соборной площади и ул. Киры Муратовой.

В Одессе временно изменяют маршруты

Временные коррективы в движении транспорта связаны с проведением в центре Одессы велогонок «Гонка вверх!». Об єтом сообщили в Одесском горсовете.

Соревнования состоятся 24 августа в честь Дня Независимости Украины. Чтобы обеспечить безопасность участников и зрителей, часть улиц перекроют для автотранспорта.

Какие автобусы пойдут в объезд

  • Маршрут №220а: в направлении к Экономическому университету автобусы поедут с ул. Европейской на ул. Нины Строкатой, далее — на ул. Преображенскую и дальше по привычному маршруту.
  • Маршрут №221: в направлении к Новому рынку транспорт будет следовать с ул. Греческой на ул. Европейскую, ул. Нины Строкатой, через пл. Веры Холодной, Соборную площадь и ул. Киры Муратовой.

Когда восстановят привычное движение

По информации Департамента транспорта Одесского горсовета, ограничения продлятся только в первой половине дня. После завершения гонок автобусы вернутся к привычным схемам движения.

