Ключевые моменты:

  • В Одессе во время ежедневной минуты молчания в 9:00 на 8-ми перекрестках светофоры будут работать в режиме «красный для всех».
  • Водителей просят соблюдать ПДД и проявлять уважение к памяти погибших.
  • Нововведение затронет самые важные перекрестки во всех районах города.

Такие мероприятия внедрил Департамент транспорта, связи и организации дорожного движения Одесского горсовета совместно с коммунальным учреждением «СМЭП».

«Просим участников дорожного движения соблюдать требования Правил дорожного движения Украины, проявлять взаимное уважение и приобщаться к памяти погибших во время проведения ежедневной минуты молчания», – говорится в сообщении горсовета.

Также в мэрии информируют, на каких перекрестках будет включаться режим «красный для всех».

В Киевском районе:

  • Люстдорфская дорога – ул. Сергея Шелухина;
  • Люстдорфская дорога – ул. Левитана.

В Пересыпском районе:

  • просп. Князя Владимира Великого – ул. Д. Ойстраха;
  • ул. Академика Заболотного – ул. Академика Сахарова.

В Приморском районе:

  • просп. Шевченко – просп. Леси Украинки;
  • просп. Шевченко – ул. Семинарская.

В Хаджибейском районе:

  • ул. Богдана Хмельницкого – ул. Мясоедовская;
  • ул. Богдана Хмельницкого – ул. Степная.

