Ключевые моменты:
- В Одессе во время ежедневной минуты молчания в 9:00 на 8-ми перекрестках светофоры будут работать в режиме «красный для всех».
- Водителей просят соблюдать ПДД и проявлять уважение к памяти погибших.
- Нововведение затронет самые важные перекрестки во всех районах города.
Такие мероприятия внедрил Департамент транспорта, связи и организации дорожного движения Одесского горсовета совместно с коммунальным учреждением «СМЭП».
«Просим участников дорожного движения соблюдать требования Правил дорожного движения Украины, проявлять взаимное уважение и приобщаться к памяти погибших во время проведения ежедневной минуты молчания», – говорится в сообщении горсовета.
Также в мэрии информируют, на каких перекрестках будет включаться режим «красный для всех».
В Киевском районе:
- Люстдорфская дорога – ул. Сергея Шелухина;
- Люстдорфская дорога – ул. Левитана.
В Пересыпском районе:
- просп. Князя Владимира Великого – ул. Д. Ойстраха;
- ул. Академика Заболотного – ул. Академика Сахарова.
В Приморском районе:
- просп. Шевченко – просп. Леси Украинки;
- просп. Шевченко – ул. Семинарская.
В Хаджибейском районе:
- ул. Богдана Хмельницкого – ул. Мясоедовская;
- ул. Богдана Хмельницкого – ул. Степная.
