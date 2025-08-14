Ключевые моменты:

Работа маршрута №142а отменена с 11 августа 2025 года

Маршрут соединял Площадь Независимости и 13-ю станцию Большого Фонтана

Изменения в городских транспортных перевозках

Департамент транспорта, связи и организации дорожного движения Одесского горсовета сообщает, что с 11 августа 2025 года в городе больше не будут курсировать автобусы по маршруту №142а. Этот временный маршрут обслуживал пассажиров между Площадью Независимости и 13-й станцией Большого Фонтана.

Жителям рекомендуют учесть эти изменения при планировании своих поездок на общественном транспорте. Информацию об актуальной схеме движения городских автобусов можно уточнить в диспетчерских службах.

