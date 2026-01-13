Ключевые моменты:

В результате ночной дроновой атаки серьезно пострадал Одесский профессиональный лицей строительства и архитектуры.

Повреждения различной степени зафиксированы в двух городских детских садах.

Погибших среди сотрудников и учащихся нет; на местах работают комиссии по оценке ущерба.

Городские власти в ближайшее время определят формат дальнейшего обучения для воспитанников пострадавших заведений.

Об этом сообщил сегодня глава Департамента образования и науки Одесской ОВА Александр Лончак.

По информации Лончака, в лицее выбито почти 200 окон, пробита стена, а помещения бухгалтерии и архива полностью выгорели.

«Этой ночью враг снова бил по нашей Одессе. Шахеды летели в темноте, разрушая не просто здания – они пытались уничтожить наш труд, наши мечты, нашу веру. Особенно больно за Одесский профессиональный лицей строительства и архитектуры… Сегодня там почти 200 выбитых окон, пробитая стена, выгоревшие бухгалтерия и архив, еще одна стена разрушена. Утром был там, чтобы поддержать коллег, на них нет лица. Держимся…», – написал чиновник на своей странице в «Фейсбуке».

Помимо этого, в результате вражеской атаки пострадали два детских садика – в зданиях выбиты окна и двери.

Лончак отметил, что лицей служил основным укрытием для воспитанников одного из пострадавших детсадов во время воздушных тревог.

«Все можно восстановить, только не утраченные жизни. К счастью, погибших нет… Органом управления образованием города будут оперативно приниматься решения по организации учебного процесса в этих заведениях. Всю информацию доведут до родителей», – проинформировал глава Департамента образования.

На данный момент в пострадавших заведениях продолжаются работы по ликвидации последствий обстрела и подсчет нанесенного ущерба.

«Это не просто список потерь. Это боль педагогов, детей, родителей. Это удары по будущему, которое мы каждый день строим, даже под сиренами. Но враг не дождется. Мы выстоим. Восстановим. Потому что образование в Одесской области – живое. И его не убить никакими «шахедами»», – добавил Александр Лончак.

Читайте также: РФ массированно атаковала Украину, ВСУ нанесли удар по тылам врага: планы захвата Одессы сорваны.