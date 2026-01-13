Ключевые моменты:

Россия нанесла ракетно-дроновый удар по Украине, под атакой снова энергетика.

ПВО сбила большинство целей, зафиксированы разрушения и жертвы.

ВСУ ударили по производству дронов в Таганроге и ряду целей оккупантов.

Сырский заявил о срыве планов РФ по захвату юга и выходу к Одессе.

Под ударом энергетическая инфраструктура: что известно о ночной атаке

Киев. Как сообщал мэр столицы Виталий Кличко, ночью в столице были слышны взрывы, работала ПВО.

Киевская область. В результате обстрелов есть разрушения, возникли пожары в жилой застройке и на промышленных объектах. В Вышгородском районе возник пожар в жилом доме. К счастью, погибших и пострадавших нет.

Харьковская область. Ночью российские террористы ударили по Харьковскому инновационному терминалу «Новой почты». Почти полностью уничтожен грузовой терминал и частично – почтовый.

Также пострадал детский санаторий. В результате ударов по области погибли четыре человека, еще шесть пострадали, сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

Днепропетровская область. Рашисты атаковали дронами Кривой Рог и массированно обстреляли Зеленодольскую громаду. Пострадали инфраструктура, два частных дома и газопровод. Ранена 69-летняя женщина, сообщил глава ОВА Александр Ганжа.

В Васильковской громаде Синельниковского района пострадал 86-летний мужчина.

Житомирская область. Оккупанты атаковали критическую инфраструктуру в Коростенском и Звягельском районах, сообщили в ОВА.

Как стало известно, российские террористы снова ударили по ТЭС ДТЭК: существенно пострадало оборудование. Это уже восьмая атака на теплоэлектростанции с октября 2025 года.

Сейчас в Киеве и области действуют аварийные отключения света.

По данным Воздушных сил, в ночь на 13 января РФ атаковала Украину 18 баллистическими Искандер-М/зенитными управляемыми ракетами С-300 из Курской, Брянской, Воронежской областей и Крыма, 7 ракетами Искандер-К из Курской и Белгородской областей, а также 293 ударными БпЛА типа Shahed, «Гербера» и беспилотниками других типов.

Удары баллистики пришлись по Харьковской, Запорожской, Днепропетровской и Киевской областям.

По состоянию на утро сегодняшнего дня, авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины сбили либо подавили 247 воздушных целей: 2 баллистические ракеты Искандер-М, 5 крылатых ракет Искандер-К и 240 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере и юге страны.

Зафиксировано попадание баллистических/зенитных ракет и 48 ударных БПЛА на 24 локациях.

ВСУ ударили по производству дронов в Таганроге и целям оккупантов

При этом Украина продолжает наносить ответные удары, и эта ночь не стала исключением.

По информации Генштаба ВСУ, в рамках мер по снижению наступательных возможностей российского агрессора, в ночь на 13 января подразделения Сил обороны Украины нанесли удар ракетами украинского производства по предприятию «Атлант Аэро» в городе Таганроге Ростовской области России.

«Атлант Аэро» осуществляет полный цикл проектирования, изготовления и испытания ударно-разведочных БпЛА типа «Молния», а также комплектующих к БпЛА «Орион».

«Поражение данного объекта снизит возможности противника по производству БпЛА и ослабит возможности российского агрессора по ударам по гражданским объектам на территории Украины», – отмечают украинские военные.

Сообщается, что в районе производственных корпусов были зафиксированы взрывы и пожар, что свидетельствует об успешном поражении цели.

Масштабы ущерба уточняются.

Кроме того, сообщает Генштаб, поражен ряд целей противника на временно оккупированных территориях Украины, в частности:

зенитный ракетный комплекс «Тор» в населенном пункте Черешневое Запорожской области;

зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Тунгуска» в Подспорье Запорожской области;

радиолокационная станция П-18-2 «Прима» в населенном пункте Лозуватка и сосредоточение живой силы противника в районе Любимовки Запорожской области;

склад боеприпасов и сосредоточение живой силы противника в районе Макеевки и ЗРК «Тор» в Солнечном Донецкой области.

Результаты уточняются.

Таким образом, Силы обороны Украины продолжают планомерные действия по снижению наступательного и военно-экономического потенциалов российских оккупационных войск и принуждению России к прекращению вооруженной агрессии против Украины.

В то же время, по данным Генштаба ВСУ, всего за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 950 человек. Также украинские воины обезвредили три танка, семь боевых бронированных машин, 51 артиллерийскую систему, две реактивные системы залпового огня, 933 беспилотных летательных аппарата оперативно-тактического уровня и 145 единиц автомобильной техники оккупантов.

Сырский: Силы обороны сорвали планы России по захвату юга и выходу к Одессе

В прошлом году Россия намеревалась завершить войну разгромом Украины, захватив оставшиеся территории Донецкой, Луганской и Запорожской областей, правобережье Херсонщины и выйдя к Одессе, чтобы лишить страну доступа к морю.

Об этом заявил сегодня главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

По его словам, Силы обороны сорвали эти планы и не допустили стратегических прорывов противника. За год украинские военные нанесли врагу потери более чем в 418 тысяч убитыми и ранеными, из-за чего РФ уже длительное время не может нарастить свою группировку.

Сырский также отметил, что в 2025 году Украине удалось сократить собственные потери личного состава на 13%.

