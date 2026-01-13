Ключевые моменты:

В ночь на 13 января 2026 Россия нанесла несколько ударов дронами по Одессе. Прозвучали взрывы.

Есть повреждения и пожары.

На местах ударов работают оперативные штабы.

О последствиях ночной атаки рассказал глава Одесской городской военной администрации (ГВА) Сергей Лысак.

По его данным, в результате двух волн вражеских атак ночью в центральной части города пострадали жилые дома, а также больница, детский сад и школа.

«Развернуты оперативные штабы, на месте работают коммунальные службы», – проинформировал глава ГВА.

Лысак также добавил, что на утро сегодняшнего дня пока известно о пяти пострадавших. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

ОБНОВЛЕНО:

Как уточнил глава Приморской районной администрации Марат Королев, от массированного вражеского обстрела наиболее пострадал Приморский район Одессы. С раннего утра на местах работают все коммунальные службы, а также ГСЧС и полиция.

Он также уточнил, что в Приморском районе открыты два оперативных штаба. Один штаб будет работать на улице Базарной и еще один – возле ЖК «Мерседес».

А ЖКС «Фонтанский» опубликовал фото ликвидации последствий ночной атаки:

Напомним, 12 января Россия вновь атаковала торговые суда в Черном море. Пострадали корабли под иностранными флагами, тяжело ранен один моряк.