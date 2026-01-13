Ключевые моменты:

Количество пострадавших в Одессе в результате ночного налета дронов увеличилось до шести человек, из них двое остаются в больнице.

В городе зафиксированы масштабные разрушения: под удар попали многоквартирные дома, лицей, детский сад, фитнес-центр, луна-парк и медицинское учреждение.

Вражеская атака привела к повреждению объектов энергетической инфраструктуры и частного транспорта одесситов.

На местах попаданий работают оперативные штабы и «Пункты несокрушимости».

Уточненную информацию о последствиях очередного вражеского удара обнародовал сегодня утром глава Одесской ОВА Олег Кипер.

«В ночь на 13 января Одесса снова подверглась интенсивной атаке вражеских беспилотников, к сожалению, пострадало 6 человек», – написал Кипер в соцсетях.

Помимо этого, по данным ОВА, в результате массированного удара повреждены энергообъекты, многоквартирные жилые дома и объекты социальной сферы: больница, детский сад, луна-парк, лицей, фитнес-центр, а также частный транспорт.

Среди пострадавших – шесть человек в возрасте от 35 до 68 лет. Двое с травмами средней степени тяжести госпитализированы, еще четырем медицинская помощь оказана на месте. Все находятся под наблюдением врачей.

Олег Кипер также напомнил, что для помощи жителям пострадавших домов развернуты оперативные штабы и пункты несокрушимости.

«На местах происшествия работают соответствующие службы и правоохранительные органы, фиксирующие очередные военные преступления россии против мирных людей», – добавил глава Одесской ОВА.

