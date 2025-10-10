Ключевые моменты:

Внедрят массовый скрининг с применением ИИ, обучение для врачей и информационные кампании среди населения

Уже существует международное сотрудничество со швейцарской клиникой Oftacentro SA для исследований диабетической ретинопатии.

Подробности проекта

Документ подписали Институт Филатова, Агентство регионального развития Одесской области, компания CheckEye и МедКапиталГрупп. Партнеры планируют внедрить системы массового скрининга на основе искусственного интеллекта, проводить обучение для врачей и информационные кампании среди населения.

«Это важный шаг к созданию системы превентивной медицины в Одесском регионе. Мы объединяем научный потенциал Института Филатова, технологические решения CheckEye, опыт МедКапиталГрупп и поддержку Агентства, чтобы улучшить раннюю диагностику и качество медицинских услуг», — отметили в Институте.

Отдельное внимание уделили международному сотрудничеству. В 2025 году Институт Филатова уже подписал соглашение со швейцарской клиникой Oftacentro SA (Лугано) для совместных исследований по выявлению диабетической ретинопатии.

Инициатива реализуется при поддержке Швейцарско-украинского проекта «Сплоченность и региональное развитие Украины» (UCORD), который финансирует Швейцарское агентство развития и сотрудничества (SDC) и внедряет компания NIRAS Sweden AB.

Читайте также: