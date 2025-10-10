Велосипедисты в Одессе

Ключевые моменты:

  • Соревнования пройдут 11 октября с 08:30 до 12:00 и 12 октября с 10:00 до 12:30.
  • Будет ограничен въезд на ул. Центральный аэропорт между Овидиопольской дорогой и ул. Малишевского

Подробности события

Соревнования пройдут на улице Центральный аэропорт между Овидиопольской дорогой и улицей Малишевского (бывшая Гастелло). 

Организатором выступает Общественная организация «Южная велосипедная лига г. Одессы» при поддержке Управления по физической культуре и спорту Одесского городского совета.

В связи с проведением мероприятия будет временно ограничен въезд транспорта на этот участок: 

  • 11 октября с 08:30 до 12:00,
  • 12 октября с 10:00 до 12:30. 

Также внесут соответствующие изменения в маршруты и графики движения городского пассажирского транспорта для обеспечения безопасности участников и зрителей.

