Ключевые моменты:
- Соревнования пройдут 11 октября с 08:30 до 12:00 и 12 октября с 10:00 до 12:30.
- Будет ограничен въезд на ул. Центральный аэропорт между Овидиопольской дорогой и ул. Малишевского
Подробности события
Соревнования пройдут на улице Центральный аэропорт между Овидиопольской дорогой и улицей Малишевского (бывшая Гастелло).
Организатором выступает Общественная организация «Южная велосипедная лига г. Одессы» при поддержке Управления по физической культуре и спорту Одесского городского совета.
В связи с проведением мероприятия будет временно ограничен въезд транспорта на этот участок:
- 11 октября с 08:30 до 12:00,
- 12 октября с 10:00 до 12:30.
Также внесут соответствующие изменения в маршруты и графики движения городского пассажирского транспорта для обеспечения безопасности участников и зрителей.
