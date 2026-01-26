Ключевые моменты:

В Одессе разрабатывают новый порядок размещения МАФов и летних площадок;

До утверждения правил депутаты предлагают приостановить выдачу новых разрешений;

Предприниматели жалуются на отсутствие прозрачных и понятных условий.

Размещение ларьков и летних площадок: что изменится

Сегодня, 26 января, на заседании постоянной комиссии Одесского горсовета по вопросам коммунальной собственности, экономики и предпринимательства депутаты обсудили ситуацию с размещением МАФов. В обсуждении участвовал исполняющий обязанности руководителя управления потребительского рынка.

Депутаты обратили внимание на важный момент: юридического моратория на установку МАФов в Одессе никогда не было. Несмотря на это, сейчас в городе активно разрабатывают новый порядок размещения временных сооружений и летних площадок. Пока этот документ не будет утвержден, депутаты предлагают не выдавать новые разрешения.

Члены комиссии решили обратиться к Одесскому городскому совету и главе Одесской городской военной администрации с просьбой установить официальный мораторий на размещение новых МАФов в Одессе. Речь идет именно о временной «паузе», а не о запрете — остальные вопросы, которые рассматривались на комиссии, носили технический характер.

Ситуация с уличной торговлей в Одессе зашла в тупик

Как пояснил депутат Одесского горсовета Петр Обухов, в Одессе с 2019 года действует устное распоряжение мэра о запрете новых будок, но фактически они продолжают появляться.

Предприниматели жалуются: получить документы легально невозможно, зато «люди со связями» легко оформляют участки за копейки и сдают их в аренду за $800–1000 в месяц. Это лишает бюджет города огромных денег.

Ранее городские власти Одессы отменили устаревшие правила эксплуатации пляжей от 2007 года. Теперь пляжи нельзя сдавать в аренду по старой схеме, а действующие контракты будут решать через суд.