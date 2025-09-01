Ключевые моменты:

На пляже Ланжерон установили киоск «Піано енд кофі»площадью более 30 м².

МАФ занял пространство, которое ранее благоустроил пианист Игорь, проводивший здесь концерты на рассвете.

Депутат горсовета Пётр Обухов заявил, что установка незаконна, ведь в городе действует мораторий на новые МАФы.

Одесситы намерены добиваться демонтажа постройки.

Последний концерт на рассвете у моря сегодня сыграл пианист Игорь — музыкант, который собственными силами обустроил эту площадку: уложил плитку, поставил скамейки и сделал её уютной для всех. Теперь же пространство занял киоск «Піано енд кофі», лишив одесситов любимой локации.

Депутат Одесского горсовета Пётр Обухов назвал появление МАФа нарушением, ведь в Одессе действует мораторий на установку таких объектов.

По его словам, МАФ стал символом “жлобства и неуважения к городу, который заслуживает европейских правил и свободного доступа к морю, а не застройки побережья”.

Обухов подчеркнул: одесситы будут добиваться демонтажа незаконной постройки, чтобы Ланжерон оставался местом свободы, музыки и уникальной одесской атмосферы.

Напомним, МАФ, название которого недвусмысленно отсылает к «Пианосвітанкам», появился на плитах Ланжерона 29 августа. Источники в горсовете сообщили, что за этим объектом стоит сотрудник мэрии и таких торговых точек по городу будет много.

Ранее одесситка самовольно заняла часть территории на пляже “Ланжерон” и обустроила там ресторан на 100 кв. м земли, которая принадлежит громаде.

