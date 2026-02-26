Ключевые моменты:

Изменения для МАФов и террас: на комиссии Одесского горсовета обновили план регуляторных актов — изменили название ответственных.

Документ будет готов в 1-м полугодии, а проект будет вынесен на обсуждение с бизнесом и громадой.

Аренда без аукциона: добавили помещение для благотворительных фондов и организаций.

Договорились о привлечении активистов к стратегическим планам Одессы.

Решение, которое может изменит облик города

Депутат Одесского горсовета Александр Славский на своей странице в соцсетях сообщил, что на профильной комиссии по коммунальной собственности, экономической и инвестиционной политике внесли поправки в план подготовки регуляторных актов, касающихся размещения МАФов и летних площадок.

Депутат отметил, что определенный ажиотаж вызвал проект регуляторного акта, регулирующего размещение МАФов, летних площадок. Ведь члены комиссии ставили задачу перед управлением потребительского рынка обновить этот регуляторный акт в первом полугодии. Сейчас изменили название, список ответственных. Окончательный проект обещают вынести для обсуждения с предпринимателями и общественностью.

Комиссия также утвердила дополнение к «перечню второго типа» — объектам для аренды без аукциона. В основном это помещение для госучреждений, но в этот раз туда вошел благотворительный фонд Caritas Odesa UGCC для социальных проектов. Отдельным решением привели в порядок документы для фонда Way Home Foundation Odesa.

По словам депутата, обсудили предложения общественных организаций о большей их роли в создании стратегических планов города. Договорились с Департаментом экономического развития о более широком участии активистов в подготовке и мониторинге стратегий Одессы.

Напомним, в конце января Управление развития потребительского рынка и защиты прав потребителей Одесского горсовета предусмотрело средства на демонтаж киоска на Привокзальной площади, но потратить их сможет только в феврале.